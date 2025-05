Rodenstock: German Innovation Award 2025 für Glasneuheit

v.l.: Dr. Dietmar Uttenweiler, Dr. Gregor Esser, Sara Sydow auf der Gala beim German Innovation Award 2025. Foto: Rodenstock

„B.I.G. Exact Sensitive“ gewinnt in B2C-Kategorie

Rodenstock wurde für die neuste Generation seines biometrischen Brillenglases „B.I.G. Exact Sensitive“ in diesem Jahr als „Winner“ mit dem German Innovation Award 2025 in der Kategorie „Excellence in Business to Consumer“ für Medical Health ausgezeichnet.

Initiator des Preises ist der Rat für Formgebung, der 1953 vom Deutschen Bundestag gegründet wurde, und heute als ein international führendes Kompetenzzentrum für Design gilt. Die Jury setzt sich aus unabhängigen, interdisziplinären Experten aus den Bereichen Technologie, Digitalisierung, Wissenschaft und Institutionen zusammen und zeichnet in jeder Kategorie Sieger aus. So auch das auf der Opti erstmals präsentierte Brillenglas, das sowohl die Biometrie des Auges als auch die persönliche Wahrnehmung der Seheindrücke des einzelnen Brillenträgers berücksichtigt.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem German Innovation Award, der unsere Innovationskraft würdigt. Er ermöglicht uns und unseren Partner-Optikern, das Thema „biometrisches Sehen“ bei Brillenträgern stärker ins Bewusstsein zu rücken“, sagte Sara Sydow, Director Marketing DACH bei Rodenstock.

„Mit der Auszeichnung machen wir unsere neuste Innovation und die wegweisende Technologie, die mit der B.I.G. Exact Sensitive Brillenträgern ein noch natürlicheres Seherlebnis bietet, noch sichtbarer. Für uns ist dies ein weiterer Schritt auf dem Weg zu unserer Vision, jedem Menschen das beste Sehen zu ermöglichen“, kommentierte Dr. Dietmar Uttenweiler, Executive Vice President Innovation bei Rodenstock.