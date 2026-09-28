Rodenstock: Weihnachtsaktion für Partneroptiker

Zur Weihnachtszeit schnürt Rodenstock ein festliches Paket mit Werbemitteln und Gutscheinen für seine Partneroptiker. Bild: Rodenstock

Kommunikationspaket begleitet das Jahresendgeschäft

Mit einer Weihnachtsaktion unterstützt Rodenstock seine Partneroptiker in der umsatzstarken Phase zum Jahresende. Das Unternehmen stellt dafür ein Marketingpaket rund um die biometrischen Brillengläser seiner „BIG Vision“ bereit, das sich an Bestandskunden, potenzielle Neukunden und Geschenkesuchende richtet.

Die Maßnahmen sollen die Kundenansprache in der Vorweihnachtszeit erleichtern und zusätzliche Anlässe für den Besuch im Fachgeschäft schaffen. Zum Paket gehören individualisierbare Kundenmailings mit Gutscheinen, lokale Werbemittel wie Zeitungsbeilagen sowie Inhalte für soziale Medien. Ergänzend bietet Rodenstock Geschenkgutscheine an, die von den teilnehmenden Betrieben im eigenen Design eingesetzt werden können.