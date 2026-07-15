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Rudy Project: Partnerschaft mit DMG Mori Sailing Team

VonRedaktion
DMG Mori Sailing Team Skipper Kojiro Shiraishi mit Brille von Rudy Project
Rudy Project kooperiert mit dem DMG Mori Sailing Team rund um den Skipper Kojiro Shiraishi, eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Offshore-Segelsports. Foto: Benjamin Sellier

Segelteam setzt bei Offshore-Rennen auf Spezialausrüstung

Im Vorfeld mehrerer internationaler Hochseeregatten haben Rudy Project und das japanische Segelteam DMG Mori Sailing Team eine Partnerschaft für die Jahre 2026 bis 2028 vereinbart. Das Team um Skipper Kojiro Shiraishi wird bei Trainingseinheiten und Wettkämpfen mit Brillen und Helmen des italienischen Ausrüsters ausgestattet.

Die Zusammenarbeit umfasst die Offshore-Kampagne des Teams mit den geplanten Teilnahmen an „The Ocean Race 2027“ und der „Vendée Globe 2028“. Eingesetzt werden verschiedene Brillenmodelle sowie Schutzhelme des Herstellers.

Rudy Project begründet die Kooperation mit den besonderen Anforderungen des Hochsee-Segelns. Laut Simone Barbazza, Marketing Director und Mitinhaber des Unternehmens, biete die Zusammenarbeit die Möglichkeit, Technologien unter anspruchsvollen Bedingungen zu testen und weiterzuentwickeln.

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