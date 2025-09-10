Rupp + Hubrach: Partnerprogramm mit neuen Features

Die „Ideen-Reise“ zählt zu den neuen Bausteinen des Partnerprogramms. Bild: R+H

Zukunfts-Radar und Ideen-Reise für „Visionäre“

Rupp + Hubrach (R+H) hat sein Partnerprogramm zum Jahresbeginn 2025 unter dem Namen „Visionär-Programm“ neu aufgestellt. Die überarbeitete Struktur soll noch gezielter auf die Anforderungen und Herausforderungen erfolgreicher Augenoptiker eingehen.

Mit dem neuen Konzept möchte der Brillenglashersteller praxisnahe Unterstützung bieten und die strategische Weiterentwicklung seiner Partnerbetriebe fördern. Das Programm setzt dabei auf Teamarbeit entlang der Customer Journey, neue Bausteine wie den Zukunfts-Radar und eine Ideen-Reise sowie praxisnahe Services wie Marketingvorlagen. Ziel ist besseres Sehen durch co-kreierte Lösungen, gesteigerte Kundenbindung und Wachstum.

Impulse für die strategische Weiterentwicklung im Fachgeschäft

Mit dem digitalen „Zukunfts-Radar“ stellt Rupp + Hubrach (R+H) seinen Partnern ein neues Tool zur Verfügung, das gezielt die Weiterentwicklung augenoptischer Fachgeschäfte unterstützen soll. Über das Partnerportal können Inhaber neun strukturierte Fragen zur aktuellen Ist-Situation ihres Betriebs beantworten und erhalten direkt eine Einschätzung, in welchen Bereichen der Customer Journey sie bereits gut aufgestellt sind und wo noch Potenzial besteht. Ergänzt wird die Analyse durch direkte Verlinkungen zu passenden R+H-Services und Materialien, die bei der Umsetzung unterstützen.

Die ebenfalls neue „Ideen-Reise“ lädt das gesamte Team zum Perspektivwechsel ein. In einem rund zweistündigen Workshop reflektieren Mitarbeitende gemeinsam die Customer Journey aus Kundensicht – vom ersten Eindruck bis zur Nachbetreuung. Mit spielerischen Elementen wie Entdecker-Karten, Visionär-Board und Bewertungsmodulen werden neue Strategien entwickelt und konkrete Verbesserungen angestoßen. Das Format eignet sich laut R+H besonders für ruhige Stunden nach Ladenschluss und fördere nicht nur die Servicequalität, sondern auch das Wir-Gefühl im Team.