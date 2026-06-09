Safilo: Aktienrückkaufprogramm gestartet

Safilo startet ein neues Aktienrückkaufprogramm mit Laufzeit bis November. Symbolbild: Pressmaster/Envato

Bis zu zehn Millionen Anteile als Teil der Maßnahme

Der italienische Brillenhersteller Safilo hat ein neues Programm zum Rückkauf eigener Aktien gestartet, das seit Anfang Juni läuft und bis Ende November vorgesehen ist. Die Maßnahme knüpft an ein bereits im Vorjahr begonnenes Programm an.

Insgesamt sollen bis zu 10 Millionen Aktien erworben werden, was etwa 2,5% der derzeit ausstehenden Anteile entspricht. Dafür ist ein maximales Gesamtvolumen von 20 Mio. € vorgesehen.

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Aktienrückkäufe als gängige Praxis in der Branche

Mit dem Programm baut Safilo seinen Bestand eigener Aktien weiter aus. Solche Maßnahmen werden in der Branche regelmäßig genutzt, um finanzielle Spielräume zu erhalten. Auch andere Unternehmen wie EssilorLuxottica setzen im Rahmen ihrer Kapitalstrategie wiederholt auf Aktienrückkäufe.