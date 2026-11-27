Safilo stellt die neue Brillenkollektion von Victoria Beckham für Herbst/Winter 2026 vor. Die Designerin präsentiert die aktuellen Modelle wie schon im Vorjahr selbst. Bilder: Safilo

Kampagne und Modelle für Herbst/Winter 2026 vorgestellt

Mit einer neuen Kampagne stellt Safilo die Brillenkollektion von Victoria Beckham für Herbst/Winter 2026 vor. Die Designerin steht dabei erneut selbst vor der Kamera und präsentiert die Sonnen- und Korrektionsbrillen aus Acetat und Metall in unterschiedlichen Formen. Die Modelle werden in klassischen Farbvarianten wie Schwarz, Grau, Havanna und verschiedenen Metalltönen angeboten.

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Mehrere Neuheiten tragen das für die Marke typische V-Cut-Detail an den Bügeln. Dazu gehören unter anderem eine Pilotenbrille aus Metall, eine großformatige Maskenfassung sowie verschiedene Korrektionsbrillen aus Acetat. Charakteristisch sind einmal mehr die aus der Marke bekannten geometrischen Linien, ausgeprägte Konturen und großformatige Silhouetten.