Silhouette: Nächste Auszeichnung für Evil Eye-Sportbrille

Bild: Silhouette

Speedsense überzeugt bei iF Design Award

Mit dem Modell Speedsense erhält die Sportbrillenmarke Evil Eye vom Hersteller Silhouette erneut internationale Anerkennung: Die Sportbrille wurde mit dem iF Design Award ausgezeichnet, nachdem sie im Herbst bereits einen Silmo d’Or erhalten hatte.

Das Modell überzeugte die Jury des iF Design Award, der seit 1954 vergeben wird und von internationalen Fachleuten bewertet wird. Kriterien wie Formgebung, Funktion, Differenzierung und Materialeinsatz spielen dabei eine zentrale Rolle.

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Nachhaltige Lösung für den sportlichen Einsatz

Die Brille verfügt über ein Ventilationssystem zur Sicherung klarer Sicht bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten sowie über ein Verriegelungssystem für schnelle Filterwechsel. Der Rahmen besteht aus einem biozirkulären Material auf Basis organischer Reststoffe wie Baumrinde oder Stroh und kommt ohne fossiles Erdöl aus.