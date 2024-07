Silmo d’Or Awards 2024: Jury-Vorsitzender steht fest

Auf Pariser Lido folgt Silmo: Der französische Modedesigner Alexis Mabille wurde als Jury-Vorsitzender der renommierten Silmo d'Or Awards auserkoren. Bild: Silmo Paris

Modedesigner Alexis Mabille als Kopf der Fachjury

Silmo Paris präsentiert den Jury-Vorsitzenden der diesjährigen Silmo d’Or Awards. Dem Modedesigner Alexis Mabille wird gleichzeitig die besondere Ehre zuteil, im Jahr des 30-jährigen Bestehens der prestigeträchtigen Auszeichnung die Fachjury anzuführen.

Der aus Lyon stammende Alexis Mabille schloss 1997 sein Studium an der Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne ab, bevor er in den großen Pariser Modehäusern arbeitete. Im Jahr 2005 gründete er seine gleichnamige Marke. Seit 2021 ist er auf dem offiziellen Kalender der Haute Couture.

Lido Paris als Referenz

Alexis Mabille, der sich für viele verschiedene künstlerische Disziplinen begeistert, dringt auch in andere kreative Bereiche vor, darunter die Inneneinrichtung mit seinem Büro Beau Bow. Seine Vorstellung von Wohnkunst bringt er in Privatwohnungen, Restaurants und anderen Unterhaltungsorten ein. Kürzlich hat er die neue Einrichtung des Lido in Paris entworfen. Seit 2021 kreiert er Möbel in limitierter Auflage.

Die Silmo Paris findet vom 20. – 23. September statt. Der Silmo d’Or Award 2024 wird im Rahmen der Messe an einem außergewöhnlichen Ort in Paris verliehen.