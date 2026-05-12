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Silmo Paris 2026: Branche trifft sich im September

VonRedaktion
Messe-Hostess auf der Silmo Paris 2025
Auch in diesem Jahr heißt es: „All Eyes on Silmo Paris“. Foto: Silke Sage

Rund 900 Aussteller präsentieren aktuelle Entwicklungen aus der Augenoptik

Vom 25. bis 28. September 2026 findet die Silmo Paris auf dem Messegelände Paris Nord Villepinte statt. Nach Angaben der Organisatoren sind rund 90% der Ausstellungsfläche bereits vergeben. Erwartet werden etwa 900 Aussteller und mehr als 1.500 Marken aus über 40 Ländern.

Die Veranstaltung gilt als zentraler Treffpunkt der internationalen Augenoptik und Brillenbranche. Das Angebot reicht von Fassungen und Gläsern über vernetzte Brillen bis hin zu Ladenbau und Dienstleistungen für Augenoptiker. Auch Kontaktlinsenhersteller sowie Geräte- und Ausstattungshersteller sind wieder in Paris vertreten. Die Messe dient damit als Plattform für einen Marktüberblick und den Austausch unter Fachbesuchern.

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Technologie, Trends und Vernetzung im Mittelpunkt

Mit „Silmo Next“ wird erneut ein Bereich eingerichtet, der sich mit technologischen Entwicklungen befasst. Im sogenannten Tech Village präsentieren Unternehmen Lösungen unter anderem zu Künstlicher Intelligenz, Datenanwendungen und digitalen Services.

Die Silmo d’Or Awards zeichnen jährlich neue Produkte und Entwicklungen aus und gelten als Orientierung für Branchentrends. Neben den Ausstellungen bietet die Messe Raum für Gespräche, Kooperationen und neue Kontakte innerhalb der internationalen Augenoptik.

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