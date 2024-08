Spectaris-Trendforum 24/25

Bild: Spectaris

Mit Mut und Vision: Ärmel hoch!

Am 4. November 2024 lädt das 23. Spectaris-Trendforum die gesamte Branche wieder nach Berlin ein. In der Classic Remise bietet sich die ideale Gelegenheit, den eigenen Horizont zu erweitern, Kollegen und Lieferanten zu treffen. Am Vorabend wird wieder in der Top-Location „Klunkerkranich“ gefeiert.

Neu in diesem Jahr ist ein Workshop am Sonntag vor dem Trendforum zum Thema „Screening: Jetzt oder nie!“ In drei intensiven Stunden erhalten die Teilnehmer einen umfassenden 360°-Überblick über die aktuellen Angebote und beruflichen Chancen in diesem zukunftsträchtigen Bereich. Geleitet wird der Workshop von der Expertin Petra Lindner und findet in einem exklusiven Rooftop-Seminarraum mit Blick über die Dächer Berlins statt. Für Besucher des Trendforums ist der Eintritt kostenlos; für externe Interessierte gibt es separate Tickets.

Ein zentrales Thema des diesjährigen Trendforums ist die sicherheitspolitische Lage Deutschlands und seiner Verbündeten, angesichts der zahlreichen globalen Krisenherde. In einer Keynote-Rede wird die renommierte Sicherheitsexpertin Dr. Claudia Major ihre Einschätzungen darlegen und mögliche Entwicklungen und Lösungen in der internationalen Politik aufzeigen. Auch dieses Thema unterstreicht einmal mehr, die Relevanz und Aktualität des Trendforums.

Wie bei jedem Trendforum kommen aber berufliche Themen nicht zu kurz: So wird in einer hochkarätig besetzten Podiumsrunde über die Chancen des Screenings für die deutsche Augenoptik diskutiert.

Auch das Thema Fachkräftemangel wird in verschiedenen Vorträgen behandelt, mit dem klaren Ziel: Ärmel hoch, damit die Gewinnung neuer Mitarbeiter gelingt.

Ein weiteres Highlight ist der Vortrag von Deutschlands bekanntestem und umstrittenstem Fußball-Schiedsrichter Deniz Aytekin, der die Bedeutung von Fairness und Respekt im beruflichen Alltag beleuchtet.

Zum Abschluss wird der langjährige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse über die Gefahren der gesellschaftlichen Spaltung sprechen und Wege aufzeigen, diese zu verhindern. Das komplette Programm und Anmeldemöglichkeiten gibt es ab 20. August hier: www.spectaris-trendforum.de