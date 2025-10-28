| |

Stepper Eyewear: Ehrung für Hans Stepper in Hongkong

VonRedaktion
Stepper Eyewear Firmengründer Hans Stepper
Stepper Eyewear ehrt Gründer Hans Stepper zum 90. Geburtstag auf der Hong Kong Optical Fair. Foto: Stepper Eyewear

Messestand der Brillenmarke steht im Zeichen zweier Jubiläen

Stepper Eyewear feiert in diesem Jahr zwei Jubiläen: den 90. Geburtstag des Firmengründers Hans Stepper und das 55-jährige Bestehen des Unternehmens. Im Rahmen der Hong Kong Optical Fair werden Hans Steppers Verdienste mit einem Messestand gewürdigt, der eine Hommage an seine Vision von modernem Brillendesign ist.

Hans Stepper begann seine Laufbahn als Augenoptikermeister in Deutschland. Seine Überzeugung, dass die Passform einer Brille essenziell ist, prägte die Entwicklung funktionaler Fassungen. 1970 entwickelte er die ersten SI-Fassungen auf Basis anatomischer Daten und optischer Prinzipien.

Anzeige
Nuance (Banner)

Designphilosophie mit Fokus auf Passform und Komfort

Zu den zentralen Innovationen von Stepper zählen das „Fit First“-Konzept, das Fassungen individuell an die Gesichtsform anpasst, sowie die „World Fit“-Philosophie, die auf weltweiten Studien zu anatomischen Unterschieden basiert. Die eigens entwickelte TX5-Technologie steht für leichte, langlebige und allergikerfreundliche Materialien.

Die Marke Stepper Eyewear ist heute in über 60 Ländern vertreten. Neben Brillenfassungen bietet das Unternehmen auch Gläser an. Die Feierlichkeiten auf dem Messe (5. November bis 7. November) sollen das Lebenswerk von Hans Stepper würdigen, dessen Ansatz bis heute die Produktentwicklung des Unternehmens prägt.

Ähnliche Beiträge

Susanne Vescera von Oculus Optikgeräte GmbH

Oculus: Drei neue Außendienstmitarbeiter

Oculus stellt für die Regionen Oberschwaben, Mittelfranken, München und Nord-Westen dreifache Verstärkung für sein Außendienst-Team vor: Susanne Vescera, Christian Adam und Uwe Karsten Willms sind dort im Einsatz für den Optikgeräte-Hersteller.

Optovision: Neuer Gebietsleiter

Optovision: Neuer Gebietsleiter

Seit Dezember 2020 betreut der neue OptoVision Gebietsleiter Ugur Bozdam den Großraum Stuttgart, Heilbronn, Pforzheim und Ulm.

OBE Brillenkomponenten

OBE: Expansion mit neuer Fertigungsstätte in Italien

OBE, ein Hersteller von Präzisionskomponenten für die Brillenindustrie mit Sitz in Ispringen, weitet seine Aktivitäten auf Italien aus. Möglich macht das die Mehrheitsübernahme von OMM Srl., einem italienischen Hersteller von Komponenten für hochwertige Markenbrillen.

Rodenstock: Wissen schafft Durchblick

Rodenstock: Wissen schafft Durchblick

Die Rodenstock Akademie schult pro Jahr mehr als 1000 Teilnehmer und ist damit einer der bedeutendsten Weiterbildungsanbieter in der augenoptischen Branche.

Carl Zeiss Meditec: Geschäftszahlen veröffentlicht

Carl Zeiss Meditec: Geschäftszahlen veröffentlicht

Dr. Markus Weber, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG: „Wie in der Prognosekorrektur im Juni bereits angekündigt, können wir mit dem Verlauf des dritten Quartals 2023/24 nicht zufrieden sein.“

Ray-Ban-Reverse Banner mit Lenny Kravitz auf der Grindelallee, Hamburg (beispielhafte Darstellung)

EssilorLuxottica: Lenny Kravitz für Ray-Ban Reverse

Die Ray-Ban Reverse-Kollektion steht im Mittelpunkt der diesjährigen Sommerkampagne der Kultmarke von EssilorLuxottica. Ab dem 30. April wird Rock-Ikone Lenny Kravitz bundesweit an zentralen Plätzen auf Großflächen und Screens Aufmerksamkeit auf das Fashion-Item lenken.