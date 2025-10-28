Stepper Eyewear: Ehrung für Hans Stepper in Hongkong

Stepper Eyewear ehrt Gründer Hans Stepper zum 90. Geburtstag auf der Hong Kong Optical Fair. Foto: Stepper Eyewear

Messestand der Brillenmarke steht im Zeichen zweier Jubiläen

Stepper Eyewear feiert in diesem Jahr zwei Jubiläen: den 90. Geburtstag des Firmengründers Hans Stepper und das 55-jährige Bestehen des Unternehmens. Im Rahmen der Hong Kong Optical Fair werden Hans Steppers Verdienste mit einem Messestand gewürdigt, der eine Hommage an seine Vision von modernem Brillendesign ist.

Hans Stepper begann seine Laufbahn als Augenoptikermeister in Deutschland. Seine Überzeugung, dass die Passform einer Brille essenziell ist, prägte die Entwicklung funktionaler Fassungen. 1970 entwickelte er die ersten SI-Fassungen auf Basis anatomischer Daten und optischer Prinzipien.

Designphilosophie mit Fokus auf Passform und Komfort

Zu den zentralen Innovationen von Stepper zählen das „Fit First“-Konzept, das Fassungen individuell an die Gesichtsform anpasst, sowie die „World Fit“-Philosophie, die auf weltweiten Studien zu anatomischen Unterschieden basiert. Die eigens entwickelte TX5-Technologie steht für leichte, langlebige und allergikerfreundliche Materialien.

Die Marke Stepper Eyewear ist heute in über 60 Ländern vertreten. Neben Brillenfassungen bietet das Unternehmen auch Gläser an. Die Feierlichkeiten auf dem Messe (5. November bis 7. November) sollen das Lebenswerk von Hans Stepper würdigen, dessen Ansatz bis heute die Produktentwicklung des Unternehmens prägt.