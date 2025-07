SWAV: 127 neue Augenoptiker in Hessen

Sarah Quere wird für ihre herausragenden Leistungen im Handwerkskammerbezirk Kassel ausgezeichnet. Bild: Harry Soremski/SWAV

Feierliche Überreichung der Gesellenbriefe

Am 3. Juli feierten Hessens frischgebackene Augenoptiker ihren Ausbildungsabschluss – würdig begleitet von festlichen Freisprechungsfeiern. Insgesamt legten im Gebiet des Südwestdeutschen Augenoptiker- und Optometristen-Verbandes (SWAV) 127 Auszubildende erfolgreich ihre Gesellenprüfung ab und nahmen ihre Gesellenbriefe sowie Prüfungszeugnisse in Empfang.

Feierlicher Abschluss in Dietzenbach

Im Capitol in Dietzenbach erhielten 62 Absolventen feierlich ihren Gesellenbrief. Landesinnungsobermeisterin Monika Rasche-Vitallowitz begrüßte rund 180 Gäste und würdigte die starke handwerkliche Leistung der Prüflinge, die sie in der gestreckten Gesellenprüfung eindrucksvoll unter Beweis stellten. Ihren besonderen Dank richtete sie an den Gesellenprüfungsausschuss für dessen engagierten, ehrenamtlichen Einsatz – insbesondere während der Prüfungsphasen.

Nach dem gemeinsamen Abendessen betraten die Absolventen des Berufsschulstandorts Frankfurt am Main klassenweise die Bühne. Begleitet von großem Applaus nahmen sie ihre Glückwünsche entgegen und erhielten jeweils eine Rose als symbolische Anerkennung.

SWAV-Geschäftsführer Peter Kupczyk und Landesinnungsobermeisterin Monika Rasche-Vitallowitz ehren Leon Dick für seine hervorragenden Leistungen. Bild: KD Busch/SWAV Landesinnungsobermeisterin Monika Rasche-Vitallowitz eröffnet die Feier in Dietzenbach und heißt Gäste sowie Absolventen herzlich willkommen. Bild: KD Busch/SWAV Die Klasse 12AO2 der Max-Eyth-Schule in Kassel. Bild: Harry Soremski /SWAV

Feierstunde in Kassel

Zeitgleich fand im Gartensaal der Orangerie in Kassel eine weitere Freisprechungsfeier statt. Projektkoordinator Jan Geisemeyer vom Aus- und Weiterbildungszentrum Karlsruhe begrüßte rund 100 Gäste. Gemeinsam mit Vertretern des Gesellenprüfungsausschusses überreichte er die Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse an 26 Absolventen. Ein gemeinsames Abendessen in geselliger Atmosphäre rundete den gelungenen Abend ab.

Ehrung der Prüfungsbesten

Wie üblich wurden auch in diesem Jahr die Prüfungsbesten besonders gewürdigt. Herausragende Leistungen erzielten:

Nick Ivo Wulff: Bestes Gesamtergebnis im Handwerkskammerbezirk Frankfurt-Rhein-Main sowie bestes praktisches Ergebnis in ganz Hessen

Leon Dick: Bestes Gesamtergebnis im Handwerkskammerbezirk Wiesbaden sowie bestes Prüfungsergebnis an der Heinrich-Kleyer-Schule in Frankfurt

Sarah Quere: Bestes Gesamtergebnis im Handwerkskammerbezirk Kassel sowie bestes Prüfungsergebnis an der Max-Eyth-Schule in Kassel

Neben den zahlreichen Gratulationen konnten sich die jungen Fachkräfte über Urkunden, Geldpreise und Auszeichnungen freuen.