WVAO: Jahreskongress 2026 in Nürnberg

Fachvorträge und Workshops stehen auf dem Programm beim Jahreskongress 2026 der WVAO. Symbolbild: Thananit_S/Envato

Branchentreffen mit Fachvorträgen, Workshops und Ausstellung

Der Jahreskongress der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO) findet am 18. und 19. April 2026 in Nürnberg statt. Die Veranstaltung bringt Fachleute aus Augenoptik und Optometrie zusammen und thematisiert aktuelle Entwicklungen sowie zukünftige Herausforderungen der Branche.

Geplant sind Vorträge zu Augenoptik, Optometrie, Kinder- und Funktionaloptometrie sowie Augenmedizin. Ergänzend dazu werden praxisorientierte Workshops angeboten, die den Transfer von Wissen in die tägliche Arbeit erleichtern. Eine begleitende Industrieausstellung zeigt neue Produkte und Technologien.

Anzeige

Fachwissen und Austausch im Mittelpunkt

Neben dem Vortragsprogramm bietet der Kongress Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit Kollegen sowie Branchenpartnern. Die WVAO sieht die Veranstaltung als Plattform, um wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Ansätze zu verbinden.