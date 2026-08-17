SWAV: 250 neue Augenoptiker in Baden-Württemberg

Peter Kupczyk und Matthias Müller (rechts) überreichen Jule Benzinger die Urkunde für das beste Gesamtergebnis in Baden-Württemberg. Bild: KD Busch

Freisprechungsfeiern an drei Standorten würdigen Absolventen

250 angehende Augenoptiker haben in Baden-Württemberg ihren Berufsabschluss erhalten. Wie der Südwestdeutsche Augenoptiker- und Optometristen-Verband mitteilt, wurden bei Freisprechungsfeiern in Forst, Leinfelden-Echterdingen und Au bei Freiburg die neuen Gesellen Ende Juli vor Vertretern aus Handwerk, Politik sowie im Beisein von Familien und Freunden ausgezeichnet.

Die von der Augenoptiker-Innung Baden-Württemberg gemeinsam mit Vertretern der Handwerkskammern veranstalteten Freisprechungen fanden vom 27. bis 29. Juli an den Berufsschulstandorten Bruchsal, Leonberg und Freiburg statt. Insgesamt bestanden 250 Teilnehmer die Sommer- und Winterprüfungen des Prüfungsjahres 2025/2026.

Auszeichnungen für besondere Prüfungsleistungen im Augenoptikerhandwerk

Den Auftakt bildete die Freisprechungsfeier des Berufsschulstandorts Bruchsal im Alex Huber Forum in Forst. Dort erhielten 54 Absolventen ihre Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse. Jule Benzinger erzielte das beste Gesamtergebnis in Baden-Württemberg und wurde dafür mit einer Urkunde und einem Geldpreis ausgezeichnet. Zudem erhielt sie den Azublick-Preis von Zeiss für die beste Leistung an der Balthasar-Neumann-Schule. Das zweitbeste Gesamtergebnis im Land erreichte Carina Hörner. Von insgesamt 71 Prüflingen am Standort Bruchsal bestanden 60 die Prüfungen.

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Peter Kupczyk und Matthias Müller (rechts) überreichen Carina Hörner die Urkunde für das zweitbeste Gesamtergebnis in Baden-Württemberg. Bild: KD Busch

Peter Kupczyk und Matthias Müller (rechts) überreichen Theresa Glaner die Urkunde für das drittbeste Gesamtergebnis in Baden-Württemberg. Bild: KD Busch

Matthias Müller und Peter Kupczyk (rechts) überreichen Katarzyna Cieslak die Urkunde für das beste Ergebnis in den handwerklichen Prüfungsteilen. Bild: KD Busch

In der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen nahmen 109 Absolventen des Berufsschulstandorts Leonberg ihre Abschlussdokumente entgegen. Theresa Glaner erhielt den Azublick-Preis von Zeiss für das beste Ergebnis am Standort und erzielte landesweit das drittbeste Gesamtergebnis. Katarzyna Cieslak wurde für ihre Leistungen in den handwerklichen Prüfungsteilen ausgezeichnet und qualifizierte sich für die Deutsche Meisterschaft im Handwerk im November 2026 in Dortmund. Von 167 Prüflingen am Standort Leonberg bestanden 141 die Abschlussprüfungen.

Freiburg beendet die Veranstaltungsreihe

Den Abschluss der Freisprechungen bildete die Veranstaltung im Bürgerhaus Au bei Freiburg. Dort erhielten 36 Absolventen ihre Gesellenbriefe, Prüfungszeugnisse sowie das Zertifikat „Management im Handwerk“. Caroline Echle erzielte das beste Ergebnis des Schulstandorts und wurde mit dem Azublick-Preis ausgezeichnet. Am Standort Freiburg bestanden 49 von 58 Prüflingen die Abschlussprüfungen.