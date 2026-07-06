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TeleMedC: Kooperation mit Athleticum bei Augenscreenings

VonRedaktion

KI-gestützte Netzhautchecks sollen Früherkennung unterstützen

Ein neues Angebot zur Früherkennung von Augenerkrankungen entsteht in Hamburg: Das Digital-Health-Unternehmen TeleMedC, das KI-gestützte Diagnostik- und Screeninglösungen entwickelt, kooperiert künftig mit dem Athleticum am Volkspark. Geplant ist der Einsatz KI-gestützter Netzhaut-Screenings im Rahmen von Gesundheitsuntersuchungen.

Die Untersuchungen sollen zunächst unter anderem bei Polizeianwärtern in Hamburg eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen die Screenings auch der Allgemeinbevölkerung zur Verfügung stehen.

KI-Screenings mit augenärztlicher Kontrolle

Dominik Schindler von TeleMedC beim Athleticum am Volkspark in Hamburg mit zwei Mitarbeiterinnen
Foto: TeleMedC

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die Netzhaut-Screening-Lösung Retinoscan in das diagnostische Angebot des Athleticums integriert. Die per KI ermittelten Ergebnisse werden anschließend über die Plattform von TeleMedC von Augenärzten geprüft. Bei auffälligen Befunden wird eine weiterführende Untersuchung beim Augenarzt empfohlen.

Nach Angaben der Partner soll die Kombination aus automatisierter Auswertung und fachärztlicher Kontrolle die Früherkennung unterstützen und gleichzeitig die Qualitätssicherung gewährleisten.

TeleMedC plant Ausbau der Plattform

TeleMedC kündigte zudem an, die Plattform künftig um weitere diagnostische Anwendungen erweitern zu wollen. Das Unternehmen bereitet sich außerdem auf einen geplanten Börsengang in Großbritannien vor, der nach Angaben von TeleMedC Ende 2026 erfolgen soll.

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