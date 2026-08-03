VDCO: OptoMEETry 6.0 bringt Studierende zusammen

Vortrag von Mike Wyss auf der OptoMEETry 6.0. Foto: VDCO

Fachvorträge, Workshops und Austausch in Aalen

Mehr als 70 Studierende haben sich an der Hochschule Aalen zur OptoMEETry 6.0 der VDCO getroffen. Die Veranstaltung wurde von der VDCO Young organisiert, in der sich Studierende und Berufseinsteiger im Bereich Kontaktlinsen und Optometrie vernetzen und engagieren.

Das Orga-Team der VDCO Young auf der OptoMEETry 6.0. Foto: VDCO

Das Event bot in seiner sechsten Ausgabe Anfang Juni neben fachlichem Input auch wie üblich viele Möglichkeiten zum persönlichen Austausch. Zum Auftakt sprach Referent Michael Wyss über Presbyopie und betonte die Bedeutung einer ausführlichen Anamnese sowie die Rolle moderner Kontaktlinsenversorgungen. Dabei wurde auch auf Unterschiede bei der Nutzung von Kontaktlinsen in Europa hingewiesen.

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Praxisnaher Input in Workshops und Vorträgen

Im weiteren Verlauf nahmen die Teilnehmer an mehreren Workshops teil. Themen waren unter anderem Orthokeratologie, multifokale Kontaktlinsen, Sklerallinsen sowie spezielle Anpassungen bei Augenerkrankungen und Aspekte der Augengesundheit.

Auch aktuelle Entwicklungen in Ausbildung, Praxis und Nachwuchsförderung wurden diskutiert. Neben den fachlichen Inhalten stand der Austausch zwischen Studierenden, Referenten und Verbandsvertretern im Mittelpunkt.