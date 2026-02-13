Anzeige

Viu: Präsenz in Norddeutschland erweitert

Impressionen der Store-Eröffnung von Viu Eyewear in Oldenburg
Fotos: Viu

Neue Filiale in zentraler Lage von Oldenburg

Die Schweizer Brillenmarke Viu Eyewear hat am 5. Februar ein Geschäft in der Oldenburger Innenstadt eröffnet. Mit der neuen Filiale baut das Unternehmen seine Präsenz in Norddeutschland aus und stärkt das stationäre Netzwerk in zentraler Lage.

Der Store folgt dem reduzierten Konzept der Marke auf rund 110 Quadratmetern Verkaufsfläche. Hochwertige Materialien sollen den Anspruch an Qualität, Transparenz und Langlebigkeit unterstreichen – sowohl hinsichtlich der Gestaltung als auch der Produkte. 

Viu betreibt mit der Neueröffnung nun 26 Stores in Deutschland, 15 Stores in der Schweiz sowie 6 Stores in Österreich.

