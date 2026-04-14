Das Ziel ist klar: höherwertige Verkäufe und zweistelliges Umsatzwachstum. Und mit WIDR® me wird genau das möglich.

Seit der Einführung im Herbst 2025 sorgen die neuen WIDR® me Gleitsichtgläser für große Aufmerksamkeit – sowohl bei Augenoptikerinnen und Augenoptikern als auch bei Endkundinnen und Endkunden. Besonders die innovative, VR-gestützte Vermessung stößt auf starkes Interesse sowie Nachfrage.



Doch was bedeutet das konkret für Ihre Ziele? Die Verkaufshistorie der optovision Top-Kunden zeigt: Mit WIDR® steigern sie ihren Umsatz um durchschnittlich um rund +17% und ihren Absatz um etwa +12%.

Jetzt haben Sie die Gelegenheit, WIDR® me persönlich zu erleben: optovision ist auf Tour und heißt Sie im April und Mai in diversen Städten willkommen.

Reservieren Sie sich bereits heute Ihren exklusiven Platz bei einem der Tourstopps:

Düsseldorf 21.04.

Wien 23.04.

Hamburg 27.04.

Berlin 28.04.

Leipzig 06.05.

Frankfurt 19.05.

Freuen Sie sich auf…

✔ Exklusive Präsentation & Vermessung mit WIDR me ✔ Ein kostenfreies Paar WIDR me Gleitsichtgläser ✔ Online-Impulsvortrag: Umsatzboost durch Social Media ✔ Attraktives WIDR me-Angebot ✔ Verkaufsargumente & Tools zur Differenzierung im Wettbewerb ✔ Gewinnspiele & Goodiebag ✔ Networking und Austausch unter Kollegen ✔ Getränke & Flying Dinner

Mit der WIDR® me Individual Lens Technology bringt optovision sein Gleitsichtglasportfolio auf ein neues Level – weg vom Standard, hin zum individuellen Sehprofil. Der Markt ist bereit. Endkundinnen und -kunden fragen aktiv nach. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich klar als Innovationsführer in seiner Region. Lassen Sie sich diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen!