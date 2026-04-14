Begrenzte Plätze, unbegrenztes Potential:
WIDR® me von optovision kommt in Ihre Nähe!
Das Ziel ist klar: höherwertige Verkäufe und zweistelliges Umsatzwachstum. Und mit WIDR® me wird genau das möglich.
Seit der Einführung im Herbst 2025 sorgen die neuen WIDR® me Gleitsichtgläser für große Aufmerksamkeit – sowohl bei Augenoptikerinnen und Augenoptikern als auch bei Endkundinnen und Endkunden. Besonders die innovative, VR-gestützte Vermessung stößt auf starkes Interesse sowie Nachfrage.
Doch was bedeutet das konkret für Ihre Ziele? Die Verkaufshistorie der optovision Top-Kunden zeigt: Mit WIDR® steigern sie ihren Umsatz um durchschnittlich um rund +17% und ihren Absatz um etwa +12%.
Jetzt haben Sie die Gelegenheit, WIDR® me persönlich zu erleben: optovision ist auf Tour und heißt Sie im April und Mai in diversen Städten willkommen.
Reservieren Sie sich bereits heute Ihren exklusiven Platz bei einem der Tourstopps:
- Düsseldorf 21.04.
- Wien 23.04.
- Hamburg 27.04.
- Berlin 28.04.
- Leipzig 06.05.
- Frankfurt 19.05.
Freuen Sie sich auf…
✔ Exklusive Präsentation & Vermessung mit WIDR me
✔ Ein kostenfreies Paar WIDR me Gleitsichtgläser
✔ Online-Impulsvortrag: Umsatzboost durch Social Media
✔ Attraktives WIDR me-Angebot
✔ Verkaufsargumente & Tools zur Differenzierung im Wettbewerb
✔ Gewinnspiele & Goodiebag
✔ Networking und Austausch unter Kollegen
✔ Getränke & Flying Dinner
Mit der WIDR® me Individual Lens Technology bringt optovision sein Gleitsichtglasportfolio auf ein neues Level – weg vom Standard, hin zum individuellen Sehprofil. Der Markt ist bereit. Endkundinnen und -kunden fragen aktiv nach. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich klar als Innovationsführer in seiner Region. Lassen Sie sich diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen!