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Begrenzte Plätze, unbegrenztes Potential:
WIDR® me von optovision kommt in Ihre Nähe!

Vonoptovision

Das Ziel ist klar: höherwertige Verkäufe und zweistelliges Umsatzwachstum. Und mit WIDR® me wird genau das möglich.

Seit der Einführung im Herbst 2025 sorgen die neuen WIDR® me Gleitsichtgläser für große Aufmerksamkeit – sowohl bei Augenoptikerinnen und Augenoptikern als auch bei Endkundinnen und Endkunden. Besonders die innovative, VR-gestützte Vermessung stößt auf starkes Interesse sowie Nachfrage.


Doch was bedeutet das konkret für Ihre Ziele? Die Verkaufshistorie der optovision Top-Kunden zeigt: Mit WIDR® steigern sie ihren Umsatz um durchschnittlich um rund +17% und ihren Absatz um etwa +12%.

Jetzt haben Sie die Gelegenheit, WIDR® me persönlich zu erleben: optovision ist auf Tour und heißt Sie im April und Mai in diversen Städten willkommen.

Jetzt anmelden

Reservieren Sie sich bereits heute Ihren exklusiven Platz bei einem der Tourstopps:

  • Düsseldorf 21.04.
  • Wien 23.04.
  • Hamburg 27.04.
  • Berlin 28.04.
  • Leipzig 06.05.
  • Frankfurt 19.05.

Freuen Sie sich auf…

Exklusive Präsentation & Vermessung mit WIDR me

Ein kostenfreies Paar WIDR me Gleitsichtgläser

Online-Impulsvortrag: Umsatzboost durch Social Media

Attraktives WIDR me-Angebot

Verkaufsargumente & Tools zur Differenzierung im Wettbewerb

Gewinnspiele & Goodiebag  

Networking und Austausch unter Kollegen

Getränke & Flying Dinner 

Mit der WIDR® me Individual Lens Technology bringt optovision sein Gleitsichtglasportfolio auf ein neues Level – weg vom Standard, hin zum individuellen Sehprofil. Der Markt ist bereit. Endkundinnen und -kunden fragen aktiv nach. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich klar als Innovationsführer in seiner Region. Lassen Sie sich diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen!

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