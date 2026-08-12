Woche des Sehens: Aktionswoche feiert 25. Jubiläum

Kampagnenmotiv Woche des Sehens 2026. Bild: WdS

Veranstaltungen informieren über Augengesundheit und Sehverlust

Vom 8. bis 15. Oktober steht erneut die Aufklärung über Blindheit, Sehbehinderung und Augengesundheit im Mittelpunkt. Die Woche des Sehens wird 2026 zum 25. Mal veranstaltet. Mit zahlreichen Aktionen und Informationsangeboten richtet sich die Kampagne an die Öffentlichkeit in Deutschland und thematisiert zudem die weltweite Situation von Menschen mit Seheinschränkungen.

Seit ihrer Premiere im Jahr 2002 hat sich die Aktionswoche als bundesweite Informationsplattform etabliert. Veranstaltungen, Medienberichterstattung und digitale Angebote tragen dazu bei, die Themen Sehen und Augengesundheit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Wie aus zwei Aktionstagen eine gemeinsame Initiative wurde

Die Entstehung der Woche des Sehens geht auf die Zusammenführung zweier internationaler Aktionstage zurück. Der „Tag des weißen Stockes“ am 15. Oktober und der „Welttag des Sehens“ am zweiten Donnerstag im Oktober wurden ab 2002 in einer gemeinsamen Aktionswoche gebündelt.

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Hinter der Initiative stehen Augenärzte, Hilfsorganisationen und Selbsthilfeverbände. Mit der Zusammenlegung der Termine sollte die Aufmerksamkeit für die Themen Blindheit, Sehbehinderung und Prävention gestärkt werden.

Diese Organisationen tragen die Kampagne

Träger der Kampagne sind der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, das Deutsche Komitee zur Verhütung von Blindheit, die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft und Pro Retina Deutschland. Unterstützt wird die Woche des Sehens zudem von der Aktion Mensch.

Weitere Informationen sind unter www.woche-des-sehens.de verfügbar.