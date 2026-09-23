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Wöhlk: Deutscher Gesundheits-Award erneut erhalten

VonRedaktion
Preisträger und Moderatoren beim Deutschen Gesundheits-Award 2026 in Berlin
Den Award nahm Anna-Lena Band (Mitte), Leitung Unternehmenskommunikation bei Wöhlk Contactlinsen, im Rahmen des Big Bang KI Festivals in Berlin entgegen. Links neben ihr: Ralf Felix Gotter von Bausch + Lomb. Überreicht wurde die Auszeichnung von Brigitte Zypries (2.v.r.), Bundeswirtschaftsministerin a.D. und Beiratsvorsitzende des DISQ. Foto: Thomas Ecke/ntv/DISQ

Fünfte Auszeichnung in Folge

Wöhlk Contactlinsen zählt erneut zu den Preisträgern des Deutschen Gesundheits-Awards. Das Unternehmen wurde 2026 in der Kategorie Kontaktlinsen-Hersteller ausgezeichnet und erhielt den Preis damit zum fünften Mal in Folge.

Vergeben wird der Deutsche Gesundheits-Award vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv. Die Preisverleihung fand in Berlin statt. Überreicht wurde die Auszeichnung von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a.D. und Beiratsvorsitzende des DISQ.

Repräsentative Verbraucherbefragung führt nach Schönkirchen

Nach Angaben der Veranstalter nahmen insgesamt 42.824 Personen an einer unabhängigen und bevölkerungsrepräsentativen Befragung teil. Der Deutsche Gesundheits-Award wird in 70 Kategorien vergeben. Bewertet wurden unter anderem Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice und Weiterempfehlung.

In der Kategorie Kontaktlinsen-Hersteller erreichte Wöhlk 80,8 von 100 möglichen Punkten. Neben dem Unternehmen aus Schönkirchen bei Kiel wurden auch CooperVision und Bausch + Lomb in der Kategorie Kontaktlinsen-Hersteller ausgezeichnet.

„Wöhlk feiert im nächsten Jahr 80-jähriges Firmenjubiläum. Dieser Award bestätigt uns, welche Bedeutung unsere Tradition und die hohe Qualität unserer Kontaktlinsen bei den Trägerinnen und Trägern haben“, so Nadine Ohletz, Vertriebsleiterin bei Wöhlk. Sie ergänzt: „Dieser Publikums-Preis ist ein Kompliment an all unsere Mitarbeitenden, die mit ihrem täglichen Einsatz dazu beitragen, dass Wöhlk im Markt sichtbar ist und unsere Qualität positiv auffallen.“

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