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WVAO: Sehzentren informieren zur Woche des Sehens 2026

VonRedaktion
Frau beim Sehtest beim Augenoptiker
Die Woche des Sehens zählt seit Jahren zu den festen Terminen im Bereich der Gesundheitsaufklärung. Auch die „Sehzentren“ der WVAO beteiligen sich an den Aktionen und informieren über Leistungen der Augenoptik und Optometrie. Bild: nd3000/Envato

Bundesweite Aktion lenkt Aufmerksamkeit auf Prävention und Sehversorgung

Vom 8. bis 15. Oktober steht gutes Sehen erneut im Mittelpunkt der „Woche des Sehens“. Auch die von der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie e.V. (WVAO) mit dem Gütesiegel „Sehzentrum“ ausgezeichneten Augenoptik-Fachbetriebe nutzen die Informationskampagne, um über die Bedeutung regelmäßiger Sehvorsorge sowie aktuelle Möglichkeiten der augenoptischen und optometrischen Versorgung zu informieren.

Die bundesweite Initiative soll das Bewusstsein für die Bedeutung regelmäßiger Sehprüfungen und einer qualifizierten Versorgung stärken. Zahlreiche Sehzentren der greifen die Kampagne auf, um über Sehanalyse, Sehkomfort und die frühzeitige Erkennung von Sehproblemen zu informieren.

Die Woche des Sehens zählt seit Jahren zu den etablierten Aktionen der Gesundheitsaufklärung. Bundesweit machen Organisationen und Fachbetriebe auf die Bedeutung einer guten Sehversorgung aufmerksam.

Weitere Informationen zu den teilnehmenden Sehzentren und den Qualitätskriterien des Gütesiegels finden Interessierte unter www.sehzentrum.de. Dort steht auch eine Suche nach Sehzentren in der jeweiligen Region zur Verfügung.

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