Zeiss: Geschäftsjahr 2024/25 mit solidem Wachstum

Andreas Pecher, Vorstandsvorsitzender der Zeiss Gruppe. Foto: Zeiss

Umsatzentwicklung und Ausblick für den Bereich Consumer Markets

Die Zeiss Gruppe hat das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Umsatz von 11,896 Milliarden € abgeschlossen (Vorjahr: 10,894 Mrd. €). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 1,552 Milliarden €. Die EBIT-Rendite betrug 13%. Laut Vorstandsvorsitzendem Andreas Pecher spiegeln die Zahlen ein herausforderndes Umfeld wider, das von geopolitischen Spannungen und einer schwachen Investitionsbereitschaft geprägt war.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen investierte Zeiss weiterhin stark in Forschung und Entwicklung. Rund 1,7 Milliarden € flossen in neue Technologien. Pecher betonte, dass Innovationskraft für den mittel- und langfristigen Erfolg entscheidend bleibe.

Consumer Markets mit stabilem Ergebnis

Im Bereich Consumer Markets, zu dem auch die Augenoptik unter „Zeiss Vision Care“ gehört, erzielte Zeiss einen Umsatz von 1,569 Milliarden € (Vorjahr: 1,541 Mrd. €). Damit blieb die Entwicklung weitgehend stabil. Laut Finanzvorstand Stefan Müller reagierte das Unternehmen auf Nachfrageschwächen und Preiswettbewerb mit Kostenkontrolle und Prozessoptimierungen.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Zeiss ein weiterhin angespanntes Marktumfeld. Das Unternehmen prüft Maßnahmen wie Kurzarbeit oder Stundenkontenabbau, um Beschäftigung zu sichern. Zur Sicherung dauerhafter Wettbewerbsfähigkeit könne in einzelnen Bereichen auch ein Wegfall von Arbeitsplätzen notwendig werden. „Wir sind überzeugt von unserer strategischen Ausrichtung und Innovationskraft. Wir unterschätzen jedoch die Risiken nicht und handeln weiterhin umsichtig“, so Andreas Pecher abschließend.