Die 14 Teilnehmer des Bundeswettbewerbs der Deutschen Meisterschaft im Augenoptiker-Handwerk mit Dirk Schäfermeyer (l.), Abteilungsleiter Berufsbildung beim ZVA, und Rainer Hankiewicz (hinten r.), Vorsitzender des ZVA-Berufsbildungsausschusses. Foto: ZVA/Peter Magner

14 Landessieger messen sich in Dortmund im Bundesfinale

Deutschlands beste Nachwuchsaugenoptiker haben sich am 14. November in Dortmund zum Bundesfinale der Deutschen Meisterschaft im Augenoptiker-Handwerk getroffen. In praxisnahen Wettbewerbsaufgaben setzte sich Erwin Parfönov aus Nordrhein-Westfalen gegen die Konkurrenz durch. Insgesamt nahmen 14 Landessieger teil, die sich zuvor über ihre Gesellenprüfungen für den Wettbewerb qualifiziert hatten.

Im Bildungszentrum Augenoptik (BZAO) des AOV NRW mussten die Teilnehmer an drei Stationen typische Aufgaben aus dem Berufsalltag bewältigen. Gefordert waren Fachwissen, handwerkliche Fertigkeiten, Beratungskompetenz und sicheres Auftreten. Thematischer Schwerpunkt war die Versorgung mit Gleitsichtbrillen. Dazu gehörten ein Kundengespräch, die Bearbeitung einer Reklamation sowie eine Werkstattaufgabe.

Die Jury sprach Erwin Parfönov aus Neuss den Gesamtsieg zu. Der Nachwuchsaugenoptiker absolvierte seine Ausbildung bei Apollo in Gütersloh. Zusätzlich erhielt er den von Rodenstock gestifteten „Präzisionspreis Gleitsichtbrille“ für die beste Leistung an der Werkstattstation.

Vom Maschinenbaustudium zur Augenoptik

Parfönov fand nach eigenen Angaben eher zufällig zur Augenoptik. Nach dem Abitur und zwei Semestern Maschinenbaustudium entschied er sich für eine Ausbildung im Augenoptiker-Handwerk bei Apollo-Optik in Gütersloh. „Die Mischung aus Technik, Präzision, Handwerk und dem täglichen Kontakt mit Menschen hat von Tag eins an perfekt gepasst.“

v.l.: Die Bundessieger und Sonderpreisträger Katharina Feigel, Kati Teschner, Erwin Parfönov, Michele Straib, Luna Martens. Foto: ZVA/Peter Magner

Der Bundessieger arbeitet derzeit als Geselle und plant eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Augenoptiker an der Höheren Fachschule für Augenoptik (HFAK) in Köln.

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Den zweiten Platz belegte Kati Teschner aus Niedersachsen, die ihre Ausbildung bei Fielmann in Lohne absolvierte. Auf Rang drei folgte Michele Straib aus Schleswig-Holstein, die bei Fielmann in Norderstedt ausgebildet wurde.

Weitere Sonderpreise vergeben

Neben der Gesamtwertung wurden mehrere Einzelleistungen ausgezeichnet. Katharina Feigel aus Rheinland-Pfalz erhielt den von Zeiss gestifteten Sonderpreis „Gleitsichtexperte“ für die beste Leistung bei der Bearbeitung einer Reklamation von Gleitsichtgläsern.

Der Zusatzpreis „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ ging an Luna Martens aus Hamburg. Die bei Schröder & Kurzhals Optik ausgebildete Augenoptikerin überzeugte mit ihrer gestalterischen Leistung.

Bei der Siegerehrung in Dortmund würdigte der ZVA die Leistungen der Teilnehmer. Rainer Hankiewicz, Vorsitzender des ZVA-Berufsbildungsausschusses und Mitglied der Wettbewerbsjury, hob die Motivation und Entwicklungsmöglichkeiten im Augenoptiker-Handwerk hervor.