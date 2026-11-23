Der ZVA kritisiert das geplante Hilfsmittelgesetz und warnt vor zusätzlicher Bürokratie für Augenoptikbetriebe. Bild: Wbmul/Envato

Verband sieht mehr Bürokratie statt Entlastung

Der Referentenentwurf für ein Hilfsmittelmodernisierungs- und Bürokratierückbaugesetz (HiB) soll die Hilfsmittelversorgung vereinfachen. Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen bewertet die Pläne jedoch kritisch. Nach Ansicht des Verbands drohen Augenoptikbetrieben zusätzliche Melde- und Dokumentationspflichten, während spürbare Entlastungen ausbleiben.

Die Rahmenbedingungen für die Versorgung gesetzlich Versicherter seien bereits schwieriger geworden. Der ZVA verweist auf einen Rückgang der Betriebszahlen sowie auf eine sinkende Zahl präqualifizierter Augenoptikbetriebe.

Wo der ZVA Nachbesserungen fordert

Positiv bewertet der Verband, dass künftig auf anlasslose Betriebsbegehungen während der Laufzeit eines Präqualifizierungszertifikats verzichtet werden soll. Eine vollständige Entlastung sieht er darin allerdings nicht. Die Überwachung bleibe bestehen, lediglich die Form der Nachweise ändere sich. „Ein Gesetz, das den Bürokratierückbau im Namen trägt, darf unterm Strich nicht zu mehr Bürokratie führen. Genau das droht aber mit diesem Entwurf“, sagt ZVA-Präsident Kai Jaeger.

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Kritik übt der Verband zudem an den geplanten Regelungen zur Präqualifizierung. Während Augenoptiker weiterhin entsprechende Nachweise erbringen müssten, sollen Augenärzte bei der Abgabe von Kontaktlinsen künftig von dieser Pflicht ausgenommen werden.

Streitpunkt Mehrkostenversorgung

Besonders kritisch sieht der ZVA die geplante Verpflichtung, bei Versorgungen mit Mehrkosten zusätzliche Angaben an die Krankenkassen zu übermitteln. Nach Auffassung des Verbands entsteht dadurch erheblicher Mehraufwand, ohne dass neue Erkenntnisse gewonnen werden. „Viele Versicherte entscheiden sich bewusst für entspiegelte, dünnere oder besonders komfortable Gläser. Das ist keine Folge schlechter Beratung, sondern liegt in der Natur der Brille“, erklärt Kai Jaeger.

Positiv bewertet der Verband dagegen, dass die Beratung ausdrücklich als Teil des Versorgungsanspruchs verankert werden soll. Darüber hinaus fordert der ZVA weitere Modernisierungsschritte, darunter weniger ärztliche Verordnungen bei bestimmten Folgeversorgungen sowie einen Zugang der Augenoptiker zur elektronischen Patientenakte.