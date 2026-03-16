ZVA: Sylvia Alps zur Vizepräsidentin gewählt

Sylvia Alps ist die neue ZVA-Vizepräsidentin. Foto: ZVA/Peter Magner

Delegierte setzen erstmals auf eine Frau im Vorstand

Bei der Mitgliederversammlung des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) Anfang März in Lübeck bestimmten die Delegierten erstmals Sylvia Alps aus Bleckede (Niedersachsen) zur stellvertretenden Verbandsführung. Damit übernimmt zum ersten Mal in der 75-jährigen Verbandsgeschichte eine Frau diese Funktion.

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Die Wahl von Sylvia Alps zur Vizepräsidentin führt damit auch zu einem personellen Wandel innerhalb des Verbandes. Sie ist Inhaberin mehrerer Apollo‑Geschäfte und seit vielen Jahren in der Branche sowie für den Verband aktiv und setzt sich für die Belange des Augenoptikerhandwerks ein.