Any Di: Agnes Senft wird erste COO

Any Di stärkt interne Strukturen: Agnes Senft übernimmt die neu geschaffene Position des COO. Foto: Any Di

Brillenaccessoire-Anbieter erweitert Management-Struktur

Der Münchner Anbieter Any Di hat Agnes Senft zur ersten Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens ernannt. Die Marke ist vor allem für Brillenaccessoires und Taschenlösungen bekannt, die auch über augenoptische Fachgeschäfte vertrieben werden.

Senft ist seit dem 1. Juli im Unternehmen tätig und übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Operations, Finanzen, Kundenservice, Projektmanagement und interne Prozesse.

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Gründerin Anne Dickhardt will sich künftig verstärkt auf Produktentwicklung, Markenführung, strategische Partnerschaften und die langfristige Unternehmensentwicklung konzentrieren, wie Any Di mitteilt.