AOO: Jahrestreffen 2026 findet in Lübeck statt

Das 34. Jahrestreffen des AOO findet im November 2026 in Lübeck statt. Bild: Mario Wiegleb/TH Lübeck

Anmeldung und Vortragseinreichung bis Mitte September möglich

Der Arbeitskreis Ophthalmische Optik (AOO) veranstaltet vom 13. bis 15. November 2026 sein 34. Jahrestreffen in Lübeck. Gastgeber ist das Labor für Medizinische Optik der Technischen Hochschule Lübeck. Auf dem Programm stehen Fachvorträge, wissenschaftlicher Austausch und Diskussionen zu aktuellen Themen der ophthalmischen Optik. Interessierte können eigene Vorträge anmelden und Forschungsergebnisse vorstellen.

Die Veranstaltung findet im Intercityhotel Lübeck statt. Der Tagungsort liegt in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und zur Lübecker Altstadt.

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Gelegenheit zum fachlichen Austausch

Das Treffen richtet sich an Fachleute aus Wissenschaft, Forschung und Praxis der ophthalmischen Optik. Neben Vorträgen stehen der fachliche Austausch und die Vernetzung innerhalb der Branche im Mittelpunkt. Interessierte können Vortragsvorschläge sowie ihre Anmeldung per E-Mail an mario.wiegleb@th-luebeck.de einreichen.

Die Anmeldung für Teilnehmer und Referenten ist bis zum 15. September möglich. Weitere Informationen zur Tagung gibt es unter michaelbach.de/aoo.