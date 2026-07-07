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Arbeitslosenzahlen in der Augenoptik: Juni 2026

VonRedaktion
Schild der Agentur für Arbeit
Die Bundesagentur für Arbeit (Nürnberg) meldet die neuen Kennzahlen für die Augenoptik. Bild: Björn Wylezich/stock.adobe

Mehr Arbeitsuchende bei rückläufiger Stellennachfrage

Der Arbeitsmarkt in der Augenoptik hat sich im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat leicht abgeschwächt entwickelt. Nach aktuellen Daten der Bundesagentur für Arbeit stieg sowohl die Zahl der arbeitslosen als auch der arbeitsuchenden Augenoptiker. Gleichzeitig wurden weniger offene Stellen gemeldet als ein Jahr zuvor.

In Deutschland waren im Juni 628 Augenoptiker arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht das einem Anstieg von 0,5%. Die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker erhöhte sich um 2,9% auf 1.200 Personen.

Auch bei der Nachfrage nach Fachkräften zeigt sich ein Rückgang. Die Bundesagentur für Arbeit registrierte 977 offene Stellen für Augenoptiker. Im Vergleich zum Juni 2025 sind das 72 Stellen weniger, was einem Minus von 8% entspricht.

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht-arbeitslose Arbeitsuchende.)

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