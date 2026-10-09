Arbeitsmarktzahlen in der Augenoptik: September 2026

Die Agentur für Arbeit gibt für September 2026 723 Augenoptiker als arbeitslos gemeldet an. Bild: Björn Wylezich/stock.adobe

Fachkräftebedarf und Arbeitslosigkeit steigen weiter

Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre aktuellen Zahlen zum Arbeitsmarkt in der Augenoptik für September 2026 veröffentlicht. Demnach waren zuletzt 723 Augenoptiker in Deutschland als arbeitslos gemeldet.

Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat entspricht dies einem Anstieg von 0,4%. Die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker lag bei 1.196 Personen. Hier verzeichnet die Statistik ein Plus von 6,3% im Vergleich zum September 2025.

Mehr als 1.000 offene Stellen gemeldet

Gleichzeitig meldete die Bundesagentur für Arbeit 1.063 offene Stellen in der Augenoptik. Damit liegt die Zahl der gemeldeten Stellen weiterhin auf einem hohen Niveau und über dem Wert vom Frühjahr.

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Die aktuellen Zahlen deuten auf einen weiterhin aufnahmefähigen Arbeitsmarkt hin. Während die Zahl der Arbeitslosen nur geringfügig über dem Vorjahresniveau liegt, bleibt die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften hoch. Die Zahl der offenen Stellen übersteigt die Zahl der arbeitslosen Augenoptiker deutlich.

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht arbeitslose Arbeitsuchende.)