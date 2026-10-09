Anzeige
Menicon (Banner)
| |

Arbeitsmarktzahlen in der Augenoptik: September 2026

VonRedaktion
Schild der Agentur für Arbeit
Die Agentur für Arbeit gibt für September 2026 723 Augenoptiker als arbeitslos gemeldet an. Bild: Björn Wylezich/stock.adobe

Fachkräftebedarf und Arbeitslosigkeit steigen weiter

Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre aktuellen Zahlen zum Arbeitsmarkt in der Augenoptik für September 2026 veröffentlicht. Demnach waren zuletzt 723 Augenoptiker in Deutschland als arbeitslos gemeldet.

Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat entspricht dies einem Anstieg von 0,4%. Die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker lag bei 1.196 Personen. Hier verzeichnet die Statistik ein Plus von 6,3% im Vergleich zum September 2025.

Mehr als 1.000 offene Stellen gemeldet

Gleichzeitig meldete die Bundesagentur für Arbeit 1.063 offene Stellen in der Augenoptik. Damit liegt die Zahl der gemeldeten Stellen weiterhin auf einem hohen Niveau und über dem Wert vom Frühjahr.

Anzeige
Bausch+Lomb (Banner)

Die aktuellen Zahlen deuten auf einen weiterhin aufnahmefähigen Arbeitsmarkt hin. Während die Zahl der Arbeitslosen nur geringfügig über dem Vorjahresniveau liegt, bleibt die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften hoch. Die Zahl der offenen Stellen übersteigt die Zahl der arbeitslosen Augenoptiker deutlich.

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht arbeitslose Arbeitsuchende.)

Ähnliche Beiträge

  • EssilorLuxottica: Übernahme von Automation & Robotics (A+R)

    EssilorLuxottica übernimmt Automation & Robotics (A&R), Spezialist für automatisierte Qualitätskontrolle optischer Gläser. Die Integration stärkt die technologische Plattform und unterstützt die digitale Transformation der Brillenglasproduktion.

  • Zeiss: Vision Care-Sparte erhält Arbeitgeber-Preis

    Zeiss Vision Care Deutschland ist beim Branchenwettbewerb „Beste Arbeitgeber Fertigung & Industrie 2024“ ausgezeichnet worden. Die Zertifizierung steht für besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Kultur der Kollaboration im Unternehmen.

  • IGA Optic: Kai Behr neuer Marketingleiter

    Der Marketing- und Vertriebsverbund IGA Optic verkündet einen wichtigen Wechsel in der Führungsebene. Zum 1. Mai ging der bisherige Marketing-Geschäftsführer Helmut Schweda in den Ruhestand. Auf ihn folgt sein bisheriger Stellvertreter Kai Behr.

  • GfK: Trüber Start ins neue Jahr beim Konsumklima

    Die Verbraucherstimmung in Deutschland beginnt das neue Jahr mit einem Fehlstart. Die Konjunktur- und Einkommenserwartungen wie auch die Anschaffungsneigung müssen im Januar Einbußen hinnehmen. Für Februar wird von GfK/NIM ein weiterer Rückgang prognostiziert.

  • GOL: Vorstand bestätigt bisherige Führungsstruktur

    Die Gütegemeinschaft Optometrische Leistungen e.V. (GOL) hat ihren Vorstand bestätigt: Stefan Lahme bleibt Vorsitzender, unterstützt von Wolfgang Cagnolati und Maarten Hobé. Auch Kai Jaeger vom ZVA und Ralf Bachmann als Vertreter der VDCO gehören weiterhin dem Gremium an.

  • AOV NRW: 235 neue Augenoptiker in Nordrhein-Westfalen

    Wer sich für eine Ausbildung im Augenoptikerhandwerk entscheidet, trifft eine Wahl für Praxis statt PowerPoint. 235 junge Menschen in Nordrhein-Westfalen haben das getan und diesen Sommer erfolgreich ihre Gesellenprüfung abgelegt.