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Brillen-Mosqua: 6.000 € Spende für Verein Aufwind

VonRedaktion
Augenoptikerinnen von Brillen-Mosqua halten einen Spendenscheck für den Verein Aufwind
Das Team von Brillen-Mosqua spendet 6.000 € an Aufwind, die Summe stammt aus verschiedenen Aktionen der Mitarbeiter für Familien schwerstkranker Kinder. Foto: Brillen-Mosqua

Mitarbeiter engagieren sich mit Aktionen für Familienhilfe

Mit verschiedenen Spendenaktionen haben Mitarbeiter des Ludwigsburger Augenoptikunternehmens Brillen-Mosqua in den vergangenen Monaten 6.000 € für den Verein Aufwind gesammelt. Die Summe wurde nun an den Nachsorgeverein übergeben, der schwerstkranke Kinder, Frühgeborene und deren Familien im Landkreis Ludwigsburg unterstützt.

Zu den Aktionen gehörten unter anderem ein Spendenmarathon, eine eigens entwickelte Aufwind-Kollektion, spezielle Brillenputztücher sowie die Unterstützung der Benefiz-Radtour Tour Ginkgo. Darüber hinaus bieten Mitarbeiter am Ludwigsburger Klinikum Brillenchecks gegen Spenden für den Verein an.

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Langjährige Verbindung zum Nachsorgeverein

Die Unterstützung von Aufwind hat bei Brillen-Mosqua eine längere Tradition. Nach Unternehmensangaben engagieren sich die Inhaber Sandra und Markus Stammberger seit rund neun Jahren als Schirmherren des Vereins.

„Mein Team und ich sind sehr stolz darauf, die wichtige Arbeit von Aufwind mit so viel Engagement und einem so schönen Ergebnis unterstützen zu können“, sagt Tatjana Chirico, Geschäftsführerin von Brillen-Mosqua.

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