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Brillen-Mosqua: Spendenaktion im Klinikum gestartet

VonRedaktion
Das Augenoptikerunternehmen Brillen-Mosqua sammelt Spenden im Klinikum Ludwigsburg
Das Augenoptikerunternehmen sammelt Spenden für Aufwind. Im Klinikum Ludwigsburg folgen nach dem Auftakt weitere Aktionstage. Foto: Brillen-Mosqua

Engagement für Verein Aufwind geht weiter

Mit einer Spendenaktion im Klinikum Ludwigsburg hat Brillen-Mosqua den Nachsorgeverein Aufwind unterstützt. Besucher konnten ihre Brillen überprüfen und anpassen lassen sowie mit freiwilligen Beiträgen die Vereinsarbeit fördern. 

Der Verein begleitet schwerstkranke Kinder und Frühgeborene im Landkreis Ludwigsburg. Sandra und Markus Stammberger engagieren sich seit rund neun Jahren als Schirmherren für Aufwind. Der nun erstmals angebotene „Brillencheck für eine Spende“ ergänzt die bisherige Unterstützung des Vereins.

Hilfe für den Verein und Augenoptiker-Service für Besucher

Während der Aktion wurden unter anderem Sitzkorrekturen vorgenommen, Nasenpads ersetzt und Brillen gereinigt. Vor Ort betreuten aus dem Team Tatjana Chirico, Leonie Ramisch und Markus Stammberger den Brillencheck. „Die heutige Aktion hat richtig viel Spaß gemacht und war vor allem ein voller Erfolg. Es kamen mehrere hundert Euro an Spenden für Aufwind zusammen“, sagt Tatjana Chirico.

Weitere Termine im Klinikum Ludwigsburg sind für den 9. Oktober, 6. November und 11. Dezember vorgesehen. Das Team von Brillen-Mosqua wird dort erneut Spenden für den Verein sammeln.

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