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Carl Zeiss Meditec: Neue Vorstandsvorsitzende ab Dezember

VonRedaktion
Bronwyn Brophy O’Connor als neue Vorstandsvorsitzende der Carl Zeiss Meditec AG
Carl Zeiss Meditec bekommt zum 1. Dezember eine neue Vorstandsvorsitzende: Bronwyn Brophy O’Connor übernimmt die Führung. Foto: Zeiss

Führungswechsel in der Medizintechnik-Sparte vollzogen

Zum 1. Dezember 2026 übernimmt Bronwyn Brophy O’Connor den Vorstandsvorsitz der Carl Zeiss Meditec AG. Die Managerin kommt von der schwedischen Vitrolife Group und wird zugleich Mitglied des Vorstands der Carl Zeiss AG sowie Leiterin der Sparte Medical Technology. 

Über die geplante Nachfolge von Andreas Pecher hatte bereits im Mai 2026 eine Ankündigung informiert. Hierüber hatte auch das FOCUS berichtet: https://www.euro-focus.de/zeiss-neue-chefin-fuer-die-medizintechnik/.

Andreas Pecher führt den Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG seit dem 1. Januar 2026 interimistisch. Mit dem nun bestätigten Eintrittsdatum endet diese Übergangsphase.

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Neue Besetzung in Vorstandsgremien

„Ich freue mich sehr darauf, Teil von Carl Zeiss Meditec und der Zeiss Gruppe zu werden. Das Unternehmen verbindet fundierte wissenschaftliche Expertise mit engen Kundenbeziehungen und einem starken Engagement für eine bessere Patientenversorgung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams und Kundinnen und Kunden auf diesen Stärken aufzubauen, Innovationen voranzutreiben und die nächste Phase der Unternehmenstransformation erfolgreich zu gestalten“, sagte Bronwyn Brophy O’Connor.

Peter Kameritsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG, bezeichnete die künftige Vorstandsvorsitzende als international erfahrene Führungskraft der Medizintechnikbranche.

Ab Dezember besteht der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG damit aus Bronwyn Brophy O’Connor als Vorstandsvorsitzenderin und Justus Wehmer als Finanzvorstand. Gleichzeitig wird Brophy O’Connor im Vorstand der Carl Zeiss AG die Verantwortung für die Sparte Medical Technology übernehmen.

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