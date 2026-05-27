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Zeiss: Neue Chefin für die Medizintechnik

VonRedaktion
Bronwyn Brophy O’Connor als baldige neue Chefin von Carl Zeiss Meditec
Zeiss stellt Bronwyn Brophy O’Connor (51) als neue Chefin für die Medizintechnik-Sparte vor. Der genaue Termin für den personellen Wechsel ist noch offen. Foto: Zeiss

Wechsel an der Konzernspitze in wegweisenden Zeiten

Zeiss stellt seine Medizintechnik neu auf: Bronwyn Brophy O’Connor wird in den Vorstand berufen und soll den Vorsitz der Carl Zeiss Meditec AG übernehmen. Andreas Pecher gibt diese Funktion nach einer Übergangsphase wieder ab.

Brophy O’Connor ist zurzeit CEO der Vitrolife Group und verfügt über langjährige internationale Erfahrung in der Medizintechnik. Der genaue Startzeitpunkt ist Gegenstand laufender Verhandlungen und soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

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Strategische Phase für die Medizintechnik

Der Personalwechsel fällt in eine Phase, in der die Sparte Medical Technology für den Konzern eine zentrale Rolle spielt. Carl Zeiss Meditec entwickelt unter anderem Systeme für Diagnostik und Therapie von Augenerkrankungen. Zuletzt hatte das Unternehmen in diesem Bereich Herausforderungen gemeldet, etwa im Ophthalmologie-Geschäft.

Die neue Führung werde „mit ihren exzellenten Kompetenzen die begonnene Neuausrichtung der Zeiss Medizintechnik entscheidend gestalten,“ so Michael Bolle, Aufsichtsratsvorsitzender der Carl Zeiss AG. Bis zum Amtsantritt von Bronwyn Brophy O’Connor bleibt Andreas Pecher interimistisch im Amt.

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