Anzeige
CooperVision (Banner)
|

CBM: Mehr Einsatz für Menschen mit Behinderungen

VonRedaktion
Gruppe von Menschen in Afrika in einem überdachten Außenbereich, eine Person in der Mitte probiert eine Brille an
Foto: Christoffel-Blindenmission (CBM)

Inklusiver Sozialschutz zum Welttag der Menschen mit Behinderungen gefordert

Über eine Milliarde Menschen leben weltweit mit einer Behinderung – viele ohne soziales Sicherheitsnetz. Besonders in Ländern des globalen Südens fehlt häufig Krankenversicherung oder Rente. Wer arm und behindert ist, hat kaum Chancen auf Unterstützung. Darauf weist die Christoffel-Blindenmission (CBM) anlässlich des Welttags der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember hin und fordert die Regierung auf, dies in der Entwicklungszusammenarbeit zu berücksichtigen.

Laut CBM haben weltweit 3,8 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sozialer Sicherung. Für Menschen mit Behinderungen bedeutet das oft: keine Rente, kein Einkommen im Krankheitsfall, kein Arztbesuch. „Sozialschutz ist ein Menschenrecht“, betont Michael Herbst, Leiter der politischen Arbeit der Organisation. Menschen mit Behinderungen dürften in Krisen nicht allein gelassen werden.

Anzeige
EssilorLuxottica (Banner)

CBM setzt auf weltweite inklusive Sozialschutzsysteme

Die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen liegt deutlich unter der von Menschen ohne Behinderungen. Gründe sind Vorurteile von Arbeitgebern sowie Barrieren in Verkehrsmitteln und Arbeitsstätten. Gleichzeitig erhält nur etwa jeder dritte Mensch mit schwerer Behinderung eine Beihilfe – in ärmeren Ländern nicht einmal jeder Zehnte. Staatliche Systeme sind dort oft überlastet oder fehlen ganz.

CBM engagiert sich politisch für barrierefreie Sozialschutzsysteme und ergänzt staatliche Ansätze durch eigene Programme. Dazu gehören Berufsausbildungen, inklusive Gesundheitsversorgung, Katastrophenvorsorge und humanitäre Hilfe. Ziel ist, die Widerstandskraft von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien zu stärken. „Sozialschutzsysteme müssen alle erreichen – ohne Barrieren“, fordert Herbst.

Ähnliche Beiträge

  • DOG: Abhilfe beim „Computer Vision Syndrom“

    Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bildschirmnutzung gehen Kopfschmerzen häufig auch von den Augen aus. Ein Experte der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft erläutert, was gegen das sogenannte Computer Vision Syndrom hilft und welche Sehhilfen zu empfehlen sind.

  • GHM: Zweite Ausgabe von „Zukunft Handwerk“ angekündigt

    Das Handwerk steht heute vor vielfältigen Herausforderungen, die von den Auswirkungen der Corona-Pandemie bis hin zu hohen Energiekosten reichen. In seiner zweiten Ausgabe setzt der Kongress „Zukunft Handwerk“ daher zwei zentrale Themen in den Mittelpunkt.

  • KGS: Die größten „Seh-Märchen“

    Macht viel Lesen das Sehen schlechter? Können Kontaktlinsen hinter die Augen rutschen? Beim Thema Sehen halten sich viele Irrtümer hartnäckig. Das Kuratorium Gutes Sehen hat sich nun aufgemacht, Endverbrauchern den Wahrheitsgehalt über die größten Seh-Märchen vorzustellen.

  • EssilorLuxottica: Stiftung unterstützt Special Olympics

    Vom 14. bis 18. Juli werden in Erlangen die Special Olympics Landesspiele Bayern stattfinden. Die OneSight EssilorLuxottica Foundation unterstützt die Veranstaltung mit dem Opening Eyes Programm, das den Athleten eine umfassende Augenuntersuchung sowie passgenaue Brillen ermöglicht.

  • dm: Interview zum neuen Augenscreening

    Die Drogeriemarktkette dm erweitert ihr Dienstleistungsangebot und bietet seit Anfang August in einer Düsseldorfer Filiale ein Augenscreening mittels Netzhautfotografie an. FOCUS sprach darüber mit Sebastian Bayer, dm-Geschäftsführer für das Ressort Marketing + Beschaffung.

  • Pro Retina: 10 Jahre AMD-Aufklärung

    Rund 7,5 Millionen Menschen in Deutschland leben mit der Augenerkrankung Altersabhängige Makula-Degeneration, kurz AMD. Um den Betroffenen zu helfen, informiert Pro Retina Deutschland e. V. eine ganze Woche über die Krankheit, ihre Ursachen und Therapiemöglichkeiten.