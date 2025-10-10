|

DBSV: Woche des Sehens thematisiert Augengesundheit

Farbenfrohes Keyvisual zur „Woche des Sehens 2025"
Bild: DBSV/WdS

Aktionen und Veranstaltungen in ganz Deutschland vom 8. bis 15. Oktober

Vom 8. bis 15. Oktober 2025 findet die bundesweite Aktionswoche „Woche des Sehens“ zum 24. Mal statt. In zahlreichen Städten werden Veranstaltungen angeboten, die sich mit den Themen Sehen, Blindheit und Augengesundheit befassen. Organisiert wird die Woche von mehreren Fach- und Selbsthilfeorganisationen.

Das Programm umfasst kulturelle und informative Angebote: Besucher können etwa Kunst mit Blindenschrift gestalten, Ausstellungen und Konzerte besuchen oder an Tast-Führungen teilnehmen. Auch sportliche Aktivitäten für blinde Menschen, Yoga für die Augen sowie Vorträge zu Augenkrankheiten und Hilfsmittelpräsentationen stehen auf dem Programm.

Welttag des Sehens und Tag des weißen Stockes eingebunden

Am 9. Oktober wurde der Welttag des Sehens begangen. Die Weltgesundheitsorganisation weist darauf hin, dass weltweit über eine Milliarde Menschen an vermeidbaren oder behandelbaren Seheinschränkungen leiden. Zu den häufigsten Ursachen zählen Grauer Star und unkorrigierte Fehlsichtigkeiten.

Am 15. Oktober folgt der Internationale Tag des weißen Stockes. Dieser Aktionstag erinnert an die Bedeutung des Hilfsmittels für die Selbständigkeit blinder und sehbehinderter Menschen. Er geht auf eine US-amerikanische Initiative aus dem Jahr 1964 zurück.

Weitere Informationen sowie ein Veranstaltungskalender sind unter www.woche-des-sehens.de abrufbar.

