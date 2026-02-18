Anzeige

DOG/BVA: Früherkennung von Augentumoren entscheidend

VonRedaktion
Ein Augenarzt untersucht den Augenhintergrund eines Patienten mit einer Spaltlampe
Symbolbild: friends_stock/envato

Neue Broschüre informiert über Risiken, Symptome und Untersuchungsbedarf

Augentumoren sind selten, können aber schwer verlaufen. Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) und der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) weisen aktuell darauf hin, dass beim Aderhautmelanom jährlich etwa 800 bis 1.000 neue Fälle auftreten. Da diese Tumoren früh metastasieren können, ist eine schnelle Diagnose entscheidend. 

Das Aderhautmelanom entsteht aus pigmentierten Zellen und wächst meist langsam, kann jedoch früh die Leber befallen. Ein Screening gibt es nicht, viele Befunde entstehen durch Routinekontrollen. Fachleute empfehlen ab 40 Jahren regelmäßige Untersuchungen, besonders bei Risikofaktoren wie heller Augenfarbe, Pigmentflecken oder familiärer Belastung.

Warnsignale und Behandlungsmöglichkeiten

Frühe Warnsignale sind Gesichtsfeldausfälle, Lichtblitze oder unscharfes Sehen. Bei Verdacht wird an spezialisierte Zentren überwiesen. Behandlungen reichen von Strahlentherapie über Laser und Operationen bis zu systemischen Therapien. Sind Metastasen, vor allem in der Leber, vorhanden, ist eine Heilung meist nicht möglich.

Eine neue Broschüre, erarbeitet durch ein interdisziplinäres Team der Nationalen Versorgungskonferenz Hautkrebs, stellt aktuelle Informationen zum Aderhautmelanom bereit: www.nvkh.de

Ähnliche Beiträge

  • Design Eyewear Group: 90.000 Brillenfassungen gespendet

    Die Design Eyewear Group unterstützt durch die Spende von 90.000 Brillenfassungen VOSH/International in ihrer Mission, Brillen zu Menschen in einkommensschwachen und ländlichen Gegenden zu bringen, die sonst nur schwer Zugang dazu hätten.

  • Schweiz: Myopie-Management jetzt als Kassenleistung

    Der Schweizerische Berufsverband für Augenoptik und Optometrie (SBAO) hat in einer Arbeitsgruppe mit OptikSchweiz erreicht, dass zum 1. Juli 2024 das Myopie-Management in der Mittel- und Gegenständeliste der Krankenpflege-Leistungsverordnung KLV (MiGeL) aufgenommen wird.

  • DBSV: Website-Relaunch für leserlich.info

    Im April 2017 ging leserlich.info online als digitaler Leitfaden zur Gestaltung von Texten für Menschen mit und ohne Sehbehinderung. Ab sofort präsentiert die Seite sich mit neuen Inhalten, einem aktualisierten Design und einer Übersetzung ins Englische.