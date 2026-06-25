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Eschenbach Optik: Wechsel in der Geschäftsführung

VonRedaktion
Handschlag unter Geschäftsmännern
Führungswechsel bei Eschenbach Optik in Nürnberg: Die Verantwortung geht an eine neue Unternehmensleitung über. Symbolbild: Rawpixel/Envato

Christian Grund kommt für Dr. Peter Braunhofer

Bei Eschenbach Optik kommt es zu einem geplanten Wechsel an der Unternehmensspitze. Seit dem 22. Juni ist Christian Grund als neuer Geschäftsführer tätig.

Gleichzeitig endet die Funktion von Dr. Peter Braunhofer in dieser Position. Die Entscheidung wurde in Abstimmung mit der Inspecs-Gruppe getroffen, wie das Unternehmen mitteilt, um gleichzeitig Dr. Peter Braunhofer für dessen Beitrag zur Entwicklung der Eschenbach-Gruppe zu danken.

Erfahrung aus internationalen Stationen

Christian Grund verfügt über Führungserfahrung in der Augenoptik- und Konsumgüterbranche. Zu seinen beruflichen Stationen zählen Positionen bei Luxottica, Oakley und Polaroid sowie zuletzt die Rolle des General Managers bei Raen Europe.

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Mit dem Führungswechsel verbindet Eschenbach eine inhaltliche Weiterentwicklung in Bereichen wie Innovation und internationale Marktaktivitäten.

Neue Leitung formuliert Ausrichtung

„Als Teil der Inspecs-Gruppe ist Eschenbach eine feste Größe auf dem deutschen Markt und ein Pionier im Bereich Brillenfassungen, gestützt durch eine hervorragende Logistik und einen erstklassigen Kundenservice“, sagt Christian Grund. „Es ist mir eine Ehre, diese Erfolgsgeschichte gemeinsam mit den talentierten Teams bei Eschenbach und Inspecs fortzuschreiben. Unser Ziel ist klar: Wir wollen in allen Segmenten die Führungsposition einnehmen und diesen Ansatz international ausbauen. Durch innovatives Storytelling und gezielten Markenaufbau werden wir unsere starken Marken weiter stärken und langfristigen Markenwert schaffen.“

Auch Richard Peck, Group CEO von Inspecs, äußert sich zur Personalentscheidung: „Wir freuen uns sehr, Christian Grund an der Spitze zu haben, der Eschenbach mit neuer Energie und bewährtem Fachwissen in das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte führen wird.“

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