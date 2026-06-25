EssilorLuxottica: Neue Meta-Brillenkollektion startet

Nach Modellen von Ray-Ban und Oakley folgt nun „Meta Glasses“. Bild: Screenshot/Meta

Erweiterung des Angebots für KI-gestützte Smart Glasses

EssilorLuxottica und Meta bringen eine weitere Wearables-Produktlinie auf den Markt. Die neue Kollektion mit dem Namen „Meta Glasses“ richtet sich an eine breitere Zielgruppe und soll den Zugang zu Smart Glasses erleichtern.

Die Unternehmen bauen damit ihr bestehendes Portfolio im Segment der KI-gestützten Smart Glasses aus. Dieses umfasst bereits verschiedene Modelle, darunter Produkte unter den Marken Ray-Ban und Oakley sowie Varianten mit integrierter Display-Technologie.

Breitere Marktausrichtung durch neue Preisstruktur

Die neue Kollektion wird zu einem Einstiegspreis ab 299 US-Dollar angeboten und ist damit günstiger als bisherige Modelle. Laut EssilorLuxottica und Meta soll dies insbesondere preisbewusste Verbraucher ansprechen.

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Die Kollektion umfasst drei verglasbare Fassungsformen (rechteckig, quadratisch und oval) und ist mit verschiedenen Glasoptionen erhältlich, darunter klare und Sonnenbrillengläser sowie selbsttönende Varianten. Bild: Meta

Francesco Milleri, Chairman und CEO von EssilorLuxottica, erklärte: „Wir sind unglaublich stolz auf unsere frühzeitige Innovation im Bereich Smart Eyewear und unsere Fähigkeit, Verbrauchern weltweit umfangreichere, vernetzte Erlebnisse zu bieten. Während unsere ikonischen Marken weiterhin ein wichtiger Treiber für die Marktdurchdringung sind, sehen wir die Möglichkeit, den Zugang für breitere Zielgruppen durch diese firmeneigene Kollektion zu erweitern. Preisbewusstere Verbraucher werden die Möglichkeit haben, die Leistungsfähigkeit von Wearables in ihrem Alltag zu erleben.“

Start in mehreren Regionen – auch Deutschland dabei

Meta-CEO Mark Zuckerberg sagte: „Unsere Partnerschaft mit EssilorLuxottica zielt darauf ab, leistungsstarke KI in Fassungen zu integrieren, die die Menschen tatsächlich tragen möchten. Ich glaube, dass Brillen eine zentrale Rolle spielen werden, über die Menschen auf persönliche Superintelligenz zugreifen – und mit Meta Glasses werden wir das für deutlich mehr Menschen zugänglich machen.“

Die Meta Glasses sind ab sofort über die Website von Meta in den USA, Kanada, Großbritannien sowie in mehreren europäischen Ländern erhältlich, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Zudem werden sie über ausgewählte Augenoptikfachhändler vertrieben. Weitere Märkte und Vertriebspartner sollen im Laufe des Jahres folgen.