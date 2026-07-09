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EUHA: Bewerbungsfrist für Förderpreis 2026 läuft

VonRedaktion
Visual EUHA-Förderpreis 2026 zeigt Pokal und Schriftzug
Die EUHA sucht Bewerber für ihren Förderpreis: Ausgezeichnet werden Arbeiten aus Forschung und Praxis der Hörakustik. Bild: EUHA

Auszeichnung richtet sich an wissenschaftlichen Nachwuchs

Die Europäische Union der Hörakustiker e.V. (EUHA) vergibt in diesem Jahr bereits zum 16. Mal den Förderpreis. Mit der Auszeichnung sollen wissenschaftliche Arbeiten mit Praxisbezug gewürdigt und einem Fachpublikum vorgestellt werden.

Nachwuchskräfte aus der Hörakustik können ihre Arbeiten noch bis 15. August einreichen. Berücksichtigt werden Beiträge aus den Bereichen Audiologie, Hörsystemanpassung und Kundennutzen. 

Bühne für Forschung und fachlichen Austausch innerhalb der Hörakustik

Die prämierten Arbeiten werden im Rahmen des 70. Internationalen Hörakustiker-Kongresses am 14. Oktober in Hannover (LINK) präsentiert. Zudem ist die Preisverleihung am ersten Kongresstag während des Wissenssymposiums vorgesehen. Das Preisgeld beträgt je nach Platzierung zwischen 1.000 € und 3.000 €. 

Nach Angaben der EUHA haben zahlreiche frühere Preisträger später Positionen an Hochschulen und Forschungsinstituten übernommen, Unternehmen gegründet oder sich in Fachgremien engagiert. Der Förderpreis gilt damit als etablierte Auszeichnung für den wissenschaftlichen Nachwuchs der Hörakustik-Branche.

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