Eyes + more hat mit einer Filiale in Niederösterreich sein insgesamt 350. Geschäft eröffnet. Foto: Eyes + more

Polen wird sechster Markt in 2027

Der Ausbau des europäischen Filialnetzes geht für Eyes + more weiter. Mit einem neuen Standort im niederösterreichischen Waidhofen an der Thaya kann die Augenoptik-Kette ihre Präsenz auf 350 Geschäfte steigern.

2027 will das Unternehmen nach eigenen Angaben zudem mehr als 75 Filialen eröffnen. Neben Deutschland sind dabei auch Österreich und Schweden für weiteres Wachstum vorgesehen. Mit Polen soll zudem ein neuer europäischer Markt hinzukommen. Die ersten Standorte dort sind für das Frühjahr geplant.

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Von Österreich aus weiter in Europa wachsen

Die Filiale in Waidhofen an der Thaya markiert einen weiteren Schritt beim Ausbau des österreichischen Standortnetzes. Insgesamt betreibt Eyes + more dort nun 25 Filialen. In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen seine Präsenz über Wien und Ostösterreich hinaus ausgeweitet.

Zu den jüngeren Neueröffnungen zählen Standorte in Innsbruck, Bregenz, Liezen und Wörgl. Nach Unternehmensangaben soll auch der Ausbau des Netzes in Österreich fortgesetzt werden.