Fielmann: Finale Geschäftszahlen leicht unter Halbjahresprognose

Bild: Pascal Bruns

Umsatzplus pendelt sich bei 11% ein

Fielmann hat die endgültigen Kennzahlen zum ersten Halbjahr dieses Jahres veröffentlicht. Weitestgehend wurden vorherige Prognosen bestätigt, der Konzernumsatz blieb mit einem Plus von 11% nur leicht unter den Zahlen aus Juli 2024, als die Hamburger ein Umsatzplus von 12% erwartet hatten.

„Im ersten Halbjahr 2024 steigerte die Fielmann-Gruppe Absatz, Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorjahr entsprechend den Erwartungen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung an die Aktionäre. Im Rahmen der Vision 2025 habe man die internationale Expansion fortgesetzt und zum 1. Juli 2024 eine weitere Akquisition in den USA abgeschlossen.

Kennzahlen im Überblick:

+11% Umsatzsteigerung (year-on-year) im ersten Halbjahr durch erfolgreiche US-Expansion und +5% organisches Wachstum

EBITDA steigt überproportional um +14% yoy, EBT um +17% yoy

Jahresprognose 2024 bestätigt: zweistelliges Umsatzwachstum sowie Steigerungen bei EBITDA und EBT

Quelle: Fielmann-Gruppe