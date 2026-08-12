Hecht: Neue Führungsstruktur nach CEO-Wechsel

Anja Clages (Bereich Markt und Kunde) und Wolfgang Seitz (Finanzen und Betrieb) übernehmen bei Hecht Contactlinsen gemeinsam die operative Führung des Unternehmens. Foto: Hecht Contactlinsen GmbH

Anja Clages und Wolfgang Seitz übernehmen operative Verantwortung

Bei Hecht Contactlinsen gibt es Veränderungen in der Unternehmensführung. Anja Clages und Wolfgang Seitz übernehmen gemeinsam die operative Leitung des Unternehmens. Stefan Muckenhirn bleibt weiterhin Geschäftsführer. Zudem hat Johannes Zupfer das Unternehmen verlassen.

Wie Hecht mitteilt, verantwortet Wolfgang Seitz künftig die Bereiche Finanzen und Betrieb. Seitz gehört seit dem 1. September 2025 zur Geschäftsführung. Anja Clages, die seit dem 15. September 2025 für das Unternehmen tätig ist, übernimmt den Bereich Markt und Kunde.

Johannes Zupfer, bislang CEO des Unternehmens, hat Hecht verlassen. Das Unternehmen dankte ihm für die Zusammenarbeit und wünschte ihm für seinen weiteren beruflichen Weg alles Gute.

Neue Aufgabenverteilung in der Unternehmensleitung

Mit der neuen Führungsstruktur stellt sich das Unternehmen organisatorisch neu auf. Nach Angaben von Hecht soll die Aufteilung der Verantwortungsbereiche die weitere Entwicklung des Unternehmens unterstützen.

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Dabei setzt der Kontaktlinsenhersteller nach eigenen Angaben weiterhin auf individuell angepasste Kontaktlinsen sowie die Zusammenarbeit mit Augenoptikern, Optometristen und Ophthalmologen. Unterstützt werden diese nach Unternehmensangaben durch die Anpassberatung und den Außendienst.

Zusammenarbeit mit Kontaktlinsen-Anpassern im Mittelpunkt

„Zwischen Hecht und unseren Kunden, insbesondere den Anpassern, die uns ihr Vertrauen schenken, besteht eine besondere Verbindung. Ihre Expertise am Auge trifft auf unser Know-how, Messdaten in die passende Linsengeometrie zu übersetzen und diese mit höchster Präzision zu fertigen. Getragen von enger fachlicher Beratung entsteht daraus eine Versorgung, die für den Träger den Unterschied macht. Der Anpasserfolg unserer Kunden ist unser Erfolg. Diese Achse wollen wir stärken, sie ist der Kern unserer neuen gemeinsamen Führung“, sagt Wolfgang Seitz.

Anja Clages erklärt: „Hecht lebt von der Nähe zu den Menschen, die unsere Linsen anpassen und tragen. Genau diese Nähe wollen wir mit unserer neuen Führung noch stärker in den Mittelpunkt rücken, fachlich, persönlich und mit klarem Fokus auf das, was für jeden einzelnen Kunden wirklich den Unterschied macht.“