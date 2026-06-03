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Hochschule Aalen: Praxisnahe Einblicke beim Open Campus-Day

VonRedaktion
Junge Studentin im Freien in der Nähe eines Schulgebäudes
Auch in diesem Jahr findet der Open Campus Day an der Hochschule Aalen statt und zeigt, was Interessierte bei einem Augenoptik/Optometrie-Studium erwartet. Symbolbild: Valeriygoncharukphoto/Envato

Studiengang Augenoptik/Optometrie zeigt Praxis und Technik

Die Hochschule Aalen lädt am 13. Juni zum Open Campus Day ein. Interessierte erhalten dann wieder Einblicke in Studium und Berufsfelder der Augenoptik und Optometrie. 

Zwischen 11 und 17 Uhr stellen Studierende des Bachelorstudiengangs Augenoptik/Optometrie verschiedene Inhalte ihres Studiums vor. Veranstaltungsort ist das Digital Innovation Space-Gebäude in der Anton-Huber-Straße 4.

Von Brillenbau bis Messtechnik

Das Programm umfasst praktische Demonstrationen und Mitmachangebote. Besucher können unter anderem einfache Brillen anfertigen, Messverfahren kennenlernen oder einen Prismenparcours testen. Dieser soll veranschaulichen, wie sich unterschiedliche Fehlsichtigkeiten im Alltag auswirken.

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Ergänzt wird das Angebot durch Einblicke in klassische Untersuchungsmethoden wie die Spaltlampentechnik. Zudem werden fotografische Erinnerungen angeboten.

Blick hinter die Kulissen der Ausbildung

Neben dem Programm im Veranstaltungsgebäude werden Führungen durch die Labore am Campus Burren angeboten. Dort befinden sich Einrichtungen für Augenoptik/Optometrie sowie Hörakustik und Audiologie. Studierende, Mitarbeitende und Professoren informieren über Studieninhalte, Aufbau des Bachelorstudiums sowie typische berufliche Perspektiven. 

Das komplette Programm des Open Campus-Day 2026 der Hochschule Aalen ist unter www.hs-aalen.de einsehbar. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

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