Kering Eyewear: Partnerschaft mit Valentino vereinbart

Bild: Kering Eyewear

Globale Lizenzvereinbarung ab Januar 2026

Kering Eyewear und das Modehaus Valentino haben eine globale Partnerschaft geschlossen. Die Vereinbarung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft und umfasst die Entwicklung und den Vertrieb von Sonnen- und Korrektionsbrillen unter dem Namen Valentino.

Die erste Brillenkollektion aus der Kooperation wird am 5. Oktober während der Valentino Show im Rahmen der Paris Fashion Week vorgestellt. Der weltweite Verkaufsstart ist für März 2026 geplant – unter anderem in Valentino-Boutiquen, Kaufhäusern und Fachgeschäften.

Strategische Ausrichtung beider Unternehmen

Laut dem zum Luxuskonzern Kering gehörenden Unternehmen soll die Zusammenarbeit mit dem Modehaus die Position im Luxusbrillensegment stärken. „Wir fühlen uns geehrt, Valentino im Portfolio von Kering Eyewear willkommen zu heißen und die Möglichkeit zu haben, zum anhaltenden Erfolg der Marke beizutragen“, hieß es von Roberto Vedovotto, Gründer, Präsident und CEO von Kering Eyewear.

Valentino sieht in dem Schritt eine strategische Weiterentwicklung seines Brillengeschäfts. Beide Unternehmen betonten zudem die Verbindung von Designkompetenz und Vertriebserfahrung.