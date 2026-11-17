v.l.: Claus Beck, Geschäftsführer von Kind, und Daniel Diesel, Geschäftsführer von Audika. Foto: Demant-Gruppe

Netzwerk von 950 Fachgeschäften unter einer Marke geplant

Nach der Übernahme durch Demant im Jahr 2025 steht bei Kind der nächste größere Integrationsschritt an: Hörakustik- und Augenoptikaktivitäten des Konzerns in Deutschland sollen künftig unter einem gemeinsamen Namen auftreten.

In den vergangenen Jahren hatte Demant seine Präsenz auf dem deutschen Markt durch den Erwerb verschiedener regionaler Hörakustikunternehmen ausgebaut. Die derzeit unter verschiedenen Namen geführten Fachgeschäfte von Demant Hearing Care sollen schrittweise auf den gemeinsamen Markenauftritt umgestellt werden.

Aus vielen Marken soll ein gemeinsamer Auftritt werden

Nach Unternehmensangaben sollen die bestehenden Fachgeschäfte und ihre regionale Verankerung erhalten bleiben. Parallel dazu wird eine gemeinsame visuelle Identität eingeführt. Betroffen sind insbesondere die rund 350 Standorte von Demant Hearing Care in Deutschland, deren Umstellung bis Ende 2028 abgeschlossen sein soll.

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Die Leitung der künftigen Organisation für Hörakustik und Augenoptik in Deutschland übernimmt Claus Beck. Während des Integrationsprozesses arbeitet er mit Daniel Diesel zusammen, der weiterhin Geschäftsführer der Hörakustikkette Audika bleibt.

Nach Abschluss der Umstellung sollen deutschlandweit rund 950 Fachgeschäfte unter dem Namen Kind geführt werden. Das Unternehmen kündigte darüber hinaus an, das bestehende Filialnetz langfristig weiterentwickeln zu wollen.