Marcolin: Leni Klum in Guess-Brillenkampagne

Kampagnenmotiv von Guess: Leni Klum präsentiert eine der aktuellen Brillenfassungen aus der neuen Kollektion. Foto: Marcolin

Bildsprache im Stil von 90er Jahre-Seifenopern

Marcolin hat gemeinsam mit dem Modeunternehmen Guess die neue Kampagne für eine aktuelle Brillenkollektion vorgestellt. Als Gesicht tritt das international tätige Model Leni Klum auf.

Bild: Marcolin

Im Mittelpunkt steht die Inszenierung unterschiedlicher Stilwelten, die sich an visuellen Motiven aus den klassischen „Soap Opera“-Fernsehformaten der 1990er-Jahre orientieren.

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Die Kampagne zeigt mehrere Rollen mit variierenden Stilrichtungen. Dazu zählen auffällige und klassische Fassungen sowie Designs mit Retro-Bezug. Das Markenlogo ist dabei als wiederkehrendes Gestaltungselement integriert. Verkörpert werden die unterschiedlichen Looks von Leni Klum, die wie schon ihre bekannte Mutter, mit Brille und Sonnenbrille eine überzeugende Präsenz zeigt.