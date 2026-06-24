Marcolin: Leni Klum in Guess-Brillenkampagne
Bildsprache im Stil von 90er Jahre-Seifenopern
Marcolin hat gemeinsam mit dem Modeunternehmen Guess die neue Kampagne für eine aktuelle Brillenkollektion vorgestellt. Als Gesicht tritt das international tätige Model Leni Klum auf.
Im Mittelpunkt steht die Inszenierung unterschiedlicher Stilwelten, die sich an visuellen Motiven aus den klassischen „Soap Opera“-Fernsehformaten der 1990er-Jahre orientieren.
Die Kampagne zeigt mehrere Rollen mit variierenden Stilrichtungen. Dazu zählen auffällige und klassische Fassungen sowie Designs mit Retro-Bezug. Das Markenlogo ist dabei als wiederkehrendes Gestaltungselement integriert. Verkörpert werden die unterschiedlichen Looks von Leni Klum, die wie schon ihre bekannte Mutter, mit Brille und Sonnenbrille eine überzeugende Präsenz zeigt.