MPG: Drei Tage im „Haus des Sehens“

Fotos: MPG

Event zwischen Design, Technologie und regionaler Kultur

Vom 17. bis 19. Oktober 2025 öffnete MPG sein Headquarter in der Südoststeiermark für ein dreitägiges Branchenevent unter dem Titel „Haus des Sehens“. Die Veranstaltung bot Augenoptikern eine Plattform für Austausch und Inspiration rund um Brillendesign und optische Technologien des Unternehmens.

Im Mittelpunkt der Ausstellung im ikonischen Headquarter der MPG GmbH – bekannt als „Schwarzer Panther“ – standen Produkte und Konzepte von Marken wie Davidoff Eyewear, Red Bull Spect Eyewear und MPO Brillenglas. Die Präsentationen zeigten unterschiedliche Ansätze in Formgebung, Farbgestaltung und Funktionalität.

Ergänzt wurde das Programm durch Fachvorträge und eine kulinarische Begleitung im firmeneigenen Restaurant sowie durch eine Tour zur Edelbrandmanufaktur Gölles. Ein musikalisch gestalteter Abend mit regionaler Kultur bildete den Abschluss des Events.