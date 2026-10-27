MPO Brillenglas: Einblick in Fertigung und Glasportfolio

MPO Brillenglas startet eine neue Kampagne. Im Mittelpunkt stehen Mitarbeiter, die Fertigung in Glücksburg und das Glasportfolio. Bild: MPO Optische Werke

Kampagne rückt Mitarbeiter in den Mittelpunkt: „200 Experten, ein Anspruch!“

Mit einer neuen Kampagne gibt MPO Brillenglas Einblicke in die Entwicklung und Fertigung seiner Brillengläser. Im Mittelpunkt stehen die rund 200 Mitarbeiter, die an den Produktions- und Entwicklungsprozessen beteiligt sind. Die Entwicklung erfolgt in Österreich, produziert wird am Standort Glücksburg in Schleswig-Holstein.

Die Kampagne soll die Menschen hinter den Brillengläsern sowie die Produktionsabläufe näher vorstellen. Gleichzeitig verweist das zur MPG (Österreich) gehörende Unternehmen dabei auf das eigene Glasportfolio für unterschiedliche Sehaufgaben.

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Vom Gleitsichtglas bis zur Arbeitsplatzlösung

Zum Sortiment gehören unter anderem die Gleitsichtgläser MPO Life Digital und MPO Life, das Arbeitsplatzglas MPO @Work sowie das Einstärkenglas MPO Mono Relax 2.0. Die Produkte richten sich an unterschiedliche Anforderungen im Alltag und Berufsleben.

Ergänzt wird das Angebot durch MPO BLC, einen im Brillenglasmaterial integrierten Blaulichtfilter. Dieser soll vor allem Anwender ansprechen, die regelmäßig mit digitalen Endgeräten arbeiten.