Ocumeda: Augen-Check-up für Diabetiker bundesweit

Ocumeda erweitert sein Vorsorgeangebot mit einem Augenscreening für Diabetiker. Bild: Ocumeda

Neues Vorsorgeangebot im Partnernetzwerk verfügbar

Mit dem bundesweiten Rollout eines Augen-Check-ups für Diabetiker baut Ocumeda das Angebot im eigenen Partnernetzwerk aus. Das neue Vorsorgekonzept kann nun von angeschlossenen Augenoptikbetrieben deutschlandweit angeboten werden.

Im Rahmen des Check-ups werden ergänzende Netzhautaufnahmen erstellt und Gesundheitsfragen erhoben. Die anschließende digitale Auswertung übernehmen Fachärzte für Augenheilkunde, die unter anderem den Verdacht auf eine diabetische Retinopathie sowie deren mögliches Stadium beurteilen. Die Befundung erfolgt als ärztliche Leistung nach GOÄ. Dafür wird ein Behandlungsvertrag zwischen den Kunden und den beteiligten Augenärzten geschlossen.

Nach Unternehmensangaben ist Ocumeda der erste Dienstleister, der eine solche fachärztliche Befundung über den Augenoptiker zugänglich macht. Für bereits an das Netzwerk angeschlossene Augenoptikbetriebe ist die bundesweite Einführung zudem nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden.

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Pilotprojekt zeigt Nutzen der Netzhautvorsorge bei Diabetes

In Deutschland sind rund zehn Millionen Menschen von Diabetes betroffen. Da eine diabetische Retinopathie häufig lange unbemerkt bleibt, kommt der regelmäßigen Kontrolle der Netzhaut eine wichtige Rolle bei der Früherkennung möglicher Schäden zu.

Erste Hinweise auf den Nutzen entsprechender Vorsorgeuntersuchungen lieferte die vorangegangene Pilotphase des Angebots: Rund 40% der untersuchten Personen wiesen laut Ocumeda einen auffälligen Befund auf.