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Opti Highlights 2026

VonFrank Sonnenberg
Safilo. Fotos: Frank Sonnenberg

Mit frischen Impulsen und einer beeindruckenden Vielfalt an Stilrichtungen präsentierte die Opti 2026 die kommenden Highlights der Brillenmode. Zwischen klaren Linien und expressiven Statements zeigte sich: Die Designer der Fassungshersteller denken kreativer und individueller denn je. 

Innovative Materialkombinationen, auffällige Farbwelten und subtile Designnuancen setzten dabei ebenso Akzente wie neu interpretierte Klassiker, die den Zeitgeist aufgreifen und zugleich zeitlos bleiben. Ob avantgardistische Acetat-Kreationen, ultraleichte Metallfassungen oder auch Kombinationen – die neuen Kollektionen spiegeln eine gestalterische Bandbreite wider, die sowohl Trendsetter als auch traditionelle Stilbewusste begeistert. 

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Essilor (Banner)

Bilder: Frank Sonnenberg

Silhouette
Fleye
Markus T
Funk
Cazal
Woodys
Safilo
Munic
Hoffmann Natural Eyewear
Lafont
Markus T
Woodys
VonBogen
Morel
Imago
De Rigo
Götti
IVKO
Marcolin
Flair
IMAGO
OWP
Rudy Project
Marcolin
Minima
Eschenbach Eyewear
UVEX

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